Dünya PKKnın Lordları
AVRUPA

PKK’nın Lordlar’ı

Avrupa’da adeta terör karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi. İngiliz Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın direktiflerinin tartışıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
İlham Ahmed (Soldan1), Maurice Glasman (Soldan2) ve Hişyar Özsoy (Soldan4)
İlham Ahmed (Soldan1), Maurice Glasman (Soldan2) ve Hişyar Özsoy (Soldan4)

Terörist başına ait resimlerin asıldığı salonda Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşılarından İlham Ahmed ile HDP milletvekili Hişyar Özsoy boy gösterdi. Açılış konuşmasını ‘ev sahibi’ Lord Maurice Glasman’ın yaptığı teröre destek etkinliğinde HDP’li Özsoy, ‘sayın’ diyerek övdüğü Öcalan’a methiyeler düzdü. Özsoy, Türkiye’yi şikayet etmeyi de unutmadı: “Gazeteci ve politikacılar hapishanelerde. Ayrıca, son yıllarda çok sayıda Kürt kendi yakılıp yıkıldı. Bizler HDP olarak direnişimizi sürdürüyoruz!”

İÇ SAVAŞ ‘FIRSAT’MIŞ

  • Bir süre önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘ayaküstü vaatler alan’ elebaşı İlham Ahmed ise Londra’daki konuşmasında, 1 milyonun üzerinde insanın öldüğü Suriye iç savaşının kendileri için ‘fırsat’ olduğunu söyledi. Ahmed, “2011’de ortaya çıkan şansı Kürtler iyi değerlendirdi. Ancak bu düşüncenin mimarı Sayın Öcalan üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir tecrit altında” dedi. Konferansa katılan bazı Avrupalı bilim adamları ise hem Türkiye’yi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.

Filistinlilerin evleri Yahudi yerleşimcilere verilecek
DÜNYA
Filistinlilerin evleri Yahudi yerleşimcilere verilecek
/**/
Neyi bekliyorsun

Neyi bekliyorsun

​Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen faizi düşür talebine karşı direniyor.
Atatürk’e şikayet ettiler

Atatürk’e şikayet ettiler

​CHP'lilerin İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşü Anıtkabir'de son buldu.
Öncelik belli oldu

Öncelik belli oldu

​AK Partili belediye başkanları, seçimden sonra kentsel dönüşüme öncelik verecek.
Altın günleripiyasa yaptı

Altın günleripiyasa yaptı

​​Dünyada eşi benzeri bulunmayan altın günleri, başlı başına bir sektör haline geldi.
2,4 milyar lira yatırıldı

2,4 milyar lira yatırıldı

​OHAL Komisyonu'nun hazırladığı Bank Asya raporunda önemli detaylar yer aldı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
PKK’nın Lordlar’ı

PKK’nın Lordlar’ı

​​Avrupa'da terör karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi.
Kardeşlik kazandı

Kardeşlik kazandı

​Albayrak Medya'nın ana medya sponsoru olduğu yarışmaya Türkiye ve dünyadan 307 eser katıldı.

Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kariyer maçını oynadı

Kariyer maçını oynadı

​Feghouli'nin 3 gol attığı maçta G.Saray 4-1 kazandı.
100'ün üzerindekomiser tutuklandı

100'ün üzerindekomiser tutuklandı

​Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya açıkladı.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.