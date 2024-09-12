PKK’nın yeni seçim oyunu

PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin ülkenin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı ve Türkiye'nin kararlı tutumuyla iptal edilen sözde yerel seçim son günlerde tekrar ısıtıldı. Bölücü örgüt son olarak 7 ayrı bölgede yayımlanan seçim bildirisiyle seçimlerin yapılacağını duyurdu. Yerel kaynaklar, örgütün önce iptal edip ardından yeniden seçim yapmaya karar vermesini ve bu seçimi toplu bir şekilde yapmak yerine her ilde ayrı ayrı planlamasını bölgedeki gerginliğin yüksek tutulmak istenmesine bağlıyor.

HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ

PYD/YPG yayınladığı bir bildiride, "Belediye seçimleri için gerekli hazırlıklar gerektiği şekilde yapılacak. Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi Yüksek Seçim Komisyonu, Kuzey ve Doğu Suriye genelindeki il komisyonlarına, Yüksek Seçim Komisyonu ile koordineli olarak, her ilin durumuna göre uygun gördüğü zamanda belediye seçimlerinin yapılması konusunda çalışma yapma yetkisi veriyor" ifadelerine yer verildi. Yeni Şafak’a konuşan yerel kaynaklar, sözde seçimin 7 ayrı bölgede farklı tarihlerde yapılarak bölgede tansiyonun sürekli gergin olmasının amaçlandığını söyledi.

GERİ ADIM ATILMAYACAK

Sözde özerk yönetimin başlattığı seçim hazırlığını yakından takip eden Türkiye ise seçimi yaptırmama konusunda kararlı. Söz konusu adımın engellenmesine yönelik başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar ile diplomasi trafiği yürütüldü. Sözde seçimin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu ve bu yöndeki bir girişimin Suriye’de şiddet ve istikrarsızlığı artıracağı belirtilmişti. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan ve kendi ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

TÜRKİYE İPTAL ETTİRDİ

PYD/YPG, Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab, Münbiç ve Tabka’da özerk yapı kurma hedefiyle mayıs ayında sözde seçim yapacağını duyurmuştu. Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde sözde seçimi önce hazirana, ardından da ağustos ayına ertelemişti. Daha sonra ise seçim sessiz sedasız iptal edilmişti.

Irak'tan vize muafiyeti

Irak hükümeti, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceğini duyurdu. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, 50 yaş üzeri ve 15 yaşını doldurmamış umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceği kararı alındı. Söz konusu Türk vatandaşlarının pasaportlarına Irak'taki havalimanları ve sınır kapılarında giriş mührü basılacak ve bu kişiler Irak'ta 30 gün ikamet edebilecek. 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olan Iraklılar için de Türkiye'ye vize muafiyeti sağlanmıştı.







