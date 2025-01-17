PKK/YPG elebaşı ABD'den aman diledi: "Türkiye'nin niyeti bizi bitirmek"

PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Alman medyası ZDF'ye konuştu. Özerklik istediklerini açıklayan terörist başı, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara karşı ABD'den yardım istedi.
Tişrin Barajının devam eden çatışmalar sebebiyle devre dışı kaldığını söyleyen Mazlum Abdi, rejim bölgelerindeki çatışmalar bittiği için PKK/YPG terör örgütüne yönelik saldırıların da son bulması gerektiğini öne sürdü.
ABD'den aman diledi
Başa çıkamayınca işbirliği talep etti
Yeni Suriye hükümetiyle diyalog kurmak istediklerini belirten Mazlum Abdi, "Suriye topraklarında yabancı bir orduyu kabul edemeyiz. Güçlerimizle hapishaneleri kontrolünü sürdürmeye hazırız. Yeni yönetimle işbirliğine hazırız, istikrar ve güvenliği birlikte sağlamak için görüşme yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Silah bırakmayı reddetti
Anayasa ve hükümet için yeni yönetimle birlikte çalışmak istediklerini dile getiren elebaşı, "SDG (PKK/YPG) olarak Suriye ordusunun bir parçası olmalıyız. On yıllardır savaşan tecrübeli güçlerimiz var. Öylece silahlarını teslim edemezler. Bu sınırlarda güç boşluğuna yol açar ve kaosa neden olur. Güçlerimiz silahlarını teslim edip evlerine gidemez. Bu profesyonel birliklerin nasıl Suriye ordusuna dahil olabileceğini konuşacağız." sözleriyle terör örgütü PKK/YPG'nin, yeni yönetimin silahlı parçası olmak istediğini ifade etti.
"Federalizm istemedik, özerklik istedik"
2 ay öncesine kadar Beşar Esed rejimiyle işbirliği yaparak Suriye halkına, Türkiye'ye ve muhalif güçlere saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG elebaşı, "Suriye eskiden merkezi bir rejim, bir diktatörlüktü." dedi.
Terör örgütünün, merkezi olmayan bir Suriye istediğini ifade eden Abdi, "Federalizm istemedik. Geniş yetkilere sahip özerk yönetimlerden bahsediyoruz. Suriye’de çok sayıda etnik ve dini grup var. Bu nedenle yerel hükümetler güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.