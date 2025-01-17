PKK/YPG elebaşı ABD'den aman diledi: "Türkiye'nin niyeti bizi bitirmek"

Terörist başı Abdi, "Türk F-16’ları, Türk askeri danışmanları ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bu saldırıları birlikte yapıyor. Sadece cephedeki değil, sivil bölgelerde bulunan güçlerimize de saldırıyorlar. Tahıl siloları, rafineriler, elektrik tesisleri saldırı altında." diyerek terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını itiraf etti.

Mazlum Kobani, Alman medyasına verdiği demeçte ABD'den yardım talep etti.

Tişrin Barajının devam eden çatışmalar sebebiyle devre dışı kaldığını söyleyen Mazlum Abdi, rejim bölgelerindeki çatışmalar bittiği için PKK/YPG terör örgütüne yönelik saldırıların da son bulması gerektiğini öne sürdü.

ABD'den aman diledi

"Türkiye’nin saldırıları gösteriyor ki, niyeti savaşı bitirmek değil. Hedefleri, SDG’yi (PKK/YPG) bitirmek. Başka bir sebebi yok." ifadeleriyle Türkiye'nin asıl amacının örgütü tamamen bitirmek olduğunu söyleyen terörist başı , "Bir sonraki ABD yönetiminin ne karar alacağını bilmiyoruz. Amerikalıların bölgede kalması çok önemli. ABD askerleriyle ortak programımızın hedefi, DEAŞ tehdidinin sona erdirilmesi. Bu hedefe henüz ulaşılmadı. O nedenle ABD ekibine Amerikan askerlerinin burada kalmaya devam etmesine yönelik ricamızı ilettik." diyerek ABD'den yardım istedi.

Terörist başı Abdi (sağda), ABD'li generalle birlikte Suriye'de.

Başa çıkamayınca işbirliği talep etti

Yeni Suriye hükümetiyle diyalog kurmak istediklerini belirten Mazlum Abdi, "Suriye topraklarında yabancı bir orduyu kabul edemeyiz. Güçlerimizle hapishaneleri kontrolünü sürdürmeye hazırız. Yeni yönetimle işbirliğine hazırız, istikrar ve güvenliği birlikte sağlamak için görüşme yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Silah bırakmayı reddetti

Anayasa ve hükümet için yeni yönetimle birlikte çalışmak istediklerini dile getiren elebaşı, "SDG (PKK/YPG) olarak Suriye ordusunun bir parçası olmalıyız. On yıllardır savaşan tecrübeli güçlerimiz var. Öylece silahlarını teslim edemezler. Bu sınırlarda güç boşluğuna yol açar ve kaosa neden olur. Güçlerimiz silahlarını teslim edip evlerine gidemez. Bu profesyonel birliklerin nasıl Suriye ordusuna dahil olabileceğini konuşacağız." sözleriyle terör örgütü PKK/YPG'nin, yeni yönetimin silahlı parçası olmak istediğini ifade etti.

Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeyi reddetmişti.

"Federalizm istemedik, özerklik istedik"

2 ay öncesine kadar Beşar Esed rejimiyle işbirliği yaparak Suriye halkına, Türkiye'ye ve muhalif güçlere saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG elebaşı, "Suriye eskiden merkezi bir rejim, bir diktatörlüktü." dedi.

Terör örgütünün, merkezi olmayan bir Suriye istediğini ifade eden Abdi, "Federalizm istemedik. Geniş yetkilere sahip özerk yönetimlerden bahsediyoruz. Suriye’de çok sayıda etnik ve dini grup var. Bu nedenle yerel hükümetler güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.



