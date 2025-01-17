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ABD’li komutan YPG/PKK ile ne görüştü?

ABD’li komutan YPG/PKK ile ne görüştü?

09:1117/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
AA
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CENTCOM komutanı Kurilla teröristbaşı Abdi Şahin ile
CENTCOM komutanı Kurilla teröristbaşı Abdi Şahin ile

Suriye ve Türkiye'nin büyük operasyonu öncesi ABD ve İsrail'den yardım isteyen terör örgütü YPG/PKK'nin silah bırakmaktan başka çaresi kalmazken CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terörist elebaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'de bulunan ABD askerleri ile SDG adını kullanan PKK/YPG'yi ziyaret ettiği belirtildi.


Teröristbaşlarıyla bir araya geldi


Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'yi ziyaret ederek bölgede konuşlu ABD askeri ve komutanlarının yanı sıra SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG temsilcileriyle bir araya geldiği, bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.



Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yerinden edilmiş DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 40 binden fazla kişinin kaldığı kampları da ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca burada 50 ülkeden 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun yer aldığı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki gözaltı tesislerine de dikkati çekildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"General Kurilla, CENTCOM'un El Hol ve El Roj kampı sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Kurilla ayrıca CENTCOM'un DEAŞ savaşçılarını nihai karar için ülkelerine geri göndermek amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi."



#PKK
#YPG
#CENTCOM
#ABD

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