ABD uydularına Türk güneş hücresi

Entegre üretim tesisi sayesinde güneş paneli üretiminin tüm süreçlerini tek çatı altında toplayan Kalyon PV, güneş paneli üretiminde yüzde 90’a varan yerlilik oranına ulaştı. Kalyon PV’nin 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara’daki fabrikada gerçekleştirilen basın buluşmasında konuşan Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, yalnızca güneş paneli üretimi gerçekleştirmediklerini vurgulayarak, “Biz aynı zamanda yüksek teknoloji üreten bir merkeziz. Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında ‘uzay hücreleri’ olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD’ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.





HEDEF PAZAR ABD

Halihazırda ihracat yaptıkları ve önemli bir pazar olan ABD’de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini söyleyen Kulalı, ABD’nin Çin’in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD’de büyüme planladıklarını söyledi. Ayrıca yerli yatırımlar konusunda da Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Kulalı, “Bu kapsamda fabrikamızın öz tüketimini karşılamak için 105 milyon dolar yatırım tutarına sahip 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladık. 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, ‘karbon nötr güneş paneli üretimi’ gerçekleştireceğiz” dedi.

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı (sağda), Ankara'daki entegre üretim tesisinde gerçekleştirilen toplantıda, aralarında muhabirimiz Ali Kürşat Büyükada'nın da olduğu basın mensuplarına şirketin 2025 hedeflerini anlattı.





Enerjinin %1'i Karapınar GES'ten

Avrupa’nın en büyük santralinin Kalyon Karapınar GES, olduğunu söyleyen Kulalı, Karapınar’ın toplamda bin 350 megavat kurulu güce sahip olduğunu ve yaklaşık 3 milyon 500 bin güneş panelinin 2600 futbol sahası büyüklüğünde yer kapladığını belirtti. Kulalı, “Bu santral, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu da Türkiye’nin elektrik ihtiyacının neredeyse %1’i demek” ifadelerini kullandı.



