Fergani’nin ilk uydusu uzayda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılması sonrası ülkemizin iki öncü uzay şirketini tebrik etti. Kacır, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Fergani uzay uydusunun Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.