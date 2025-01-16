Fergani’nin ilk uydusu uzayda

Baykar’ın iştiraki Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketine ait 4 uydu, başarıyla uzaya fırlatıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bu takım uydularımız, konumlandırma ve haberleşme alanında önemli görevler üstlenecek” dedi.
Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusu daha uzaya fırlatıldı. Bu iki özel Türk girişimiyle Türkiye, milli uzay yolculuğunda bir adım daha öne çıktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusuyla ile kısa sürede uydu ve uzay teknolojileri şirketleri arasında uluslararası alanda dikkati çeken Plan-S şirketine ait 4 uydu, önceki akşam Türkiye saati ile 22.09'da Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 göreviyle uzaya fırlatıldı. Başarıyla tamamlanan yolculukta uydulardan ilk sinyaller alındı.
FIRLATMA ARACIMIZI GELİŞTİRİYORUZ
Türkiye'nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d1, Rideshare Programı kapsamında Transporter-12 göreviyle uzaya taşındı. Selçuk Bayraktar, "Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk. Bu uydularımız alçak yörünge konstelasyonu olarak adlandırılan takım uyduları görevini üstlenerek, hem konumlandırma hem de haberleşme alanında hizmet verecekler. Bu projeyi tümüyle öz kaynaklarımızla yürüttük" ifadelerini kullandı. Uydularının şu an 500 kilometredeki yörüngesine vardığını ve ilk manevralarını gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız. Diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1,5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarını da sürdüreceğiz."
DEPREM ANINDA ÇÖZÜMLER SUNACAK
Uzaya 4 yeni uydu gönderen Plan-S'in, Connecta IoT Network takım uydusundaki uydu sayısı 8'e ulaştı. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, "Özellikle afet durumlarında, on binlerce insanın hayatını kurtarmaya katkı sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyoruz" dedi. Uydu sayısını 200'den fazlaya ulaştıracaklarını söyleyen Aslanhan, küresel ölçekte eşi benzeri az olan IoT haberleşme hizmetlerini tüm dünyaya sunacağız" diye konuştu.
Yeni bir dönem başladı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılması sonrası ülkemizin iki öncü uzay şirketini tebrik etti. Kacır, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Fergani uzay uydusunun Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.