Çinli siber korsanlar ABD hazinesine sızdı

Bilgisayar korsanları ayrıca ABD'deki bazı gayrimenkul alımlarının ve yabancı yatırımların ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini inceleyen ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili materyallere de erişti. Çarşamba tarihli ve Kongre üyelerine hitaben hazırlanan rapor, ABD'li yetkililerin yabancı bir rakibin ulusal borcu yönetmek, yaptırımlar uygulamak ve ABD ekonomi politikasını şekillendirmek için merkezi bir kuruma izinsiz girdiğini söylediği şeyin bugüne kadarki en eksiksiz resmini sunuyor.