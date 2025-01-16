Çinli siber korsanlar ABD hazinesine sızdı

Çinli bilgisayar korsanları sık sık ABD'ye yönelik saldırılar düzenliyor
Çinli bilgisayar korsanlarının, ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik büyük bir siber saldırı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Saldırganlar, bakanlıkta 400'den fazla bilgisayara erişim sağlayarak kritik verilere ulaşmayı başardı.
ABD Hazine Bakanlığı
'na sızan Çinli devlet destekli bilgisayar korsanları 400'den fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayara girerek yaptırımlar, uluslararası ilişkiler ve istihbarat konularına odaklanan personel ve üst düzey liderlerin makinelerine özel ilgi gösterdi.
Bloomberg News tarafından incelenen raporda, bilgisayar korsanlarının çalışanların kullanıcı adları ve şifrelerinin yanı sıra sınıflandırılmamış kişisel bilgisayarlardaki 3 binden fazla dosyaya eriştiği belirtildi.
Hassas bilgiler vardı
Hassas bilgiler vardı
Bunlar arasında politika ve seyahat belgeleri, organizasyon şemaları, yaptırımlar ve yabancı yatırımlarla ilgili materyaller ve
"Kolluk Kuvvetleri Hassas"
verileri yer alıyordu.
Bulgulara göre failler muhtemelen materyalleri çalmış ancak Hazine'nin gizli veya e-posta sistemlerine girmemiş görünüyor.
Bilgisayar korsanları ayrıca ABD'deki bazı gayrimenkul alımlarının ve yabancı yatırımların ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini inceleyen ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili materyallere de erişti. Çarşamba tarihli ve Kongre üyelerine hitaben hazırlanan rapor, ABD'li yetkililerin yabancı bir rakibin ulusal borcu yönetmek, yaptırımlar uygulamak ve ABD ekonomi politikasını şekillendirmek için merkezi bir kuruma izinsiz girdiğini söylediği şeyin bugüne kadarki en eksiksiz resmini sunuyor.
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