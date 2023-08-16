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Dünya

Polonya ordusundan gövde gösterisi

Polonya, Rusya ve Rusya’nın en önemli müttefiki Beyaz Rusya ile sınırda yaşadığı Wagner geriliminin artması sonrası, gövde gösterisi niteliğinde son yılların en büyük askeri geçit törenini gerçekleştirdi.

Dış Haberler
04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Polonya ordusunun 15 Ağustos 1920 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu’na karşı kazandığı savaşın yıl dönümünde kutlamalara 92 uçak ve 2000 asker katıldı. Polona Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da törene katılarak askerleri ve halkı selamladı. Geçit töreninde, ABD yapımı M1A1 Abrams tankları, Güney Kore K2 tankları, obüsler, HIMARS roketatarlar dahil olmak üzere Polonya ordusunun envanterine yeni katılan silah ve teçhizatlar da görücüye çıktı. ABD’nin son yıllarda Polonya ordusunu Avrupa’nın önemli askeri güçlerinden birine dönüştürme çabasında olduğu

biliniyor.


#Polonya
#geçit töreni
#askeri
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