Polonya ordusundan gövde gösterisi

Polonya ordusunun 15 Ağustos 1920 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu’na karşı kazandığı savaşın yıl dönümünde kutlamalara 92 uçak ve 2000 asker katıldı. Polona Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da törene katılarak askerleri ve halkı selamladı. Geçit töreninde, ABD yapımı M1A1 Abrams tankları, Güney Kore K2 tankları, obüsler, HIMARS roketatarlar dahil olmak üzere Polonya ordusunun envanterine yeni katılan silah ve teçhizatlar da görücüye çıktı. ABD’nin son yıllarda Polonya ordusunu Avrupa’nın önemli askeri güçlerinden birine dönüştürme çabasında olduğu