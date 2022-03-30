Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Polonya Rusyadan petrol ithalatını sona erdiriyor
AVRUPA

Polonya Rusya'dan petrol ithalatını sona erdiriyor

Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Polonya Rusyadan petrol ithalatını sona erdiriyor
Arşiv

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğal gaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini bildirdi.

Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi
DÜNYA
Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi

Morawiecki, diğer AB ülkelerine Rus fosil yakıtlarından uzaklaşma, Avrupa Komisyonuna da "adil" ticaret için Rusya'dan ithal edilen tüm hidrokarbonları vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.

Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi
DÜNYA
Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi

Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt
DÜNYA
Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt

Sirenler çalıyorsatehlike var demektir

'Sirenler çalıyorsa
tehlike var demektir'

​Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti.
2,5 milyar liragelir bekleniyor

2,5 milyar lira
gelir bekleniyor

'Vergi ve ekonomi paketi' Meclis'te.
İYİ Partide deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti'de deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı.

​Bakanlık detayları açıkladı: Aralarında İstanbul da var.

Nuri Şahin:
Spor

Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da isminden söz ettirecektir"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, takımının 8 maçtır mağlup olmamasında, devre arasında gerçekleştirdikleri 5 transferin önemli bir katkısı olduğunu söyledi. 5 yıllık sözleşmesi olduğunu ve gönderilmediği sürece Antalyaspor’da kalmak istediğini ifade eden Şahin, "Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir" dedi. Nuri Şahin’e güvenlerinin tam olduğunu aktaran Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise, "Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı
Teknoloji

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi, Çin'de ilk seferini yaptı. 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16 metre genişliğinde olan "Yangtze River Three Gorges 1 (Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı 1)" adlı elektrikli yolcu gemisi, ilk yolculuğunu Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı bölgesinde tamamladı.
İspanya'da rekor enflasyon: Son 37 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ekonomi

İspanya'da rekor enflasyon: Son 37 yılın en yüksek seviyesini gördü

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda ülke yüksek enflasyonlarla boğuşuyor. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son bir yıldır artış kaydeden ve rekorlar kıran enflasyon martta yıllık bazda yüzde 9,8 oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.