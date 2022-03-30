Polonya Rusya'dan petrol ithalatını sona erdiriyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğal gaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini bildirdi.

DÜNYA Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi

Morawiecki, diğer AB ülkelerine Rus fosil yakıtlarından uzaklaşma, Avrupa Komisyonuna da "adil" ticaret için Rusya'dan ithal edilen tüm hidrokarbonları vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.

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DÜNYA Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi