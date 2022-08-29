Dünya Polonyada kömür kuyrukları
AVRUPA

Polonya’da kömür kuyrukları

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batı’nın Moskova’yı hedef alan yaptırımlarıyla birlikte enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, kış mevsimi öncesinde krizi aşmanın yollarını arıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Polonya’da kömür kuyrukları
Polonya

Fransa’da yükselen odun ve talaş satışlarının ardından Polonya’da da kömüre talep arttı. Düzinelerce özel araç ve kamyon, Bogdanka kömür madeninde bulunan satış ofisi önünde sıraya girdi. Yakıt tedarik problemini kış gelmeden çözmek isteyen Lehler, yaşanan görüntülerin kendilerine Sovyetler Birliği dönemini hatırlattığını belirtti. Bogdanka maden işletmesinin sözcüsü Dorota Choma, bölge halkı için kömür satmayı planladıklarını ve bekleme sürelerini azaltmak için hafta sonu tatili satışlara devam edileceğini söyledi. Uzmanlar, Rus kömürüne ambargo koyulmasının ardından Polonya’da çıkarılan kömürün iç pazara yetip yetmeyeceği konusunda endişeli. Zira bundan önce ülke içindeki kömür madenleri, ürünlerinin çoğunu elektrik üretimi için termik santrallere satıyordu.

Polonya'da ekolojik felaket: Kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu
FOTOĞRAF 19
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Polonya’nın Almanya sınırındaki Oder Nehri’nde \"ekolojik bir felaket\" yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Oder Nehri’ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etti.
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Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi.
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Morawiecki, \"Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri’ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz” diye konuştu.
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Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu.
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Daca, \"Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor\" dedi.
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Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri’nin temizlenmesi için askerler görevlendirildi. Ülkenin batısındaki Zielona Gora kentindeki bir balıkçı derneği de kirlilik nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.
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Alman medyası ise kimyasal atığın \"cıva\" olduğunu belirtirken, resmi makamlardan kimyasal atığın içeriğine dair açıklama yapılmadı. Alman yetkililer, Polonya yönetiminin nehirdeki kirlilik hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. Bir tekne kaptanının ise Alman makamlarını ölü balıklar hakkında ilk olarak 9 Ağustos’ta uyardığı öğrenildi.
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Almanya Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman makamlarının durum hakkında daha fazla bilgi almak ve talep edilen her türlü yardımı sağlamak için Polonyalı mevkidaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.
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Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
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Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Polonya'da ekolojik felaket: Kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu
Polonya'nın Oder Nehri'ne dökülen kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu. Hükümet ekolojik felakete yönelik soruşturma başlatırken, nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağı ifade edildi.
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