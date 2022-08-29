Avrupa'da enerji krizi artıyor: Kış öncesi telaşta olan Polonya'da kömür kuyrukları oluştu

Fransa’da yükselen odun ve talaş satışlarının ardından Polonya’da da kömüre talep arttı. Düzinelerce özel araç ve kamyon, Bogdanka kömür madeninde bulunan satış ofisi önünde sıraya girdi.
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Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.<br><br>
Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.
Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
HER ŞEY TÜKENDİ<br><br>Frank Doring, \"Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir.\" dedi.
Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, \"gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.
Petra, \"Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var.\" diye konuştu.
PARANIZ VARSA ALIN<br><br>Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, \"Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın.\" dedi.
KARNEYLE GAZ<br><br>Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının \"teknik nedenlerden ötürü\" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, \"Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor.\" açıklamasında bulundu.
O'Donnell, \"Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi.\" ifadesini kullandı.
Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Edinilen yeni bilgiye göre, halk yaz ortasına elektrikli ısıtıcı almaya başladı.
Yakıt tedarik problemini kış gelmeden çözmek isteyen Lehler, yaşanan görüntülerin kendilerine Sovyetler Birliği dönemini hatırlattığını belirtti.
Bogdanka maden işletmesinin sözcüsü Dorota Choma, bölge halkı için kömür satmayı planladıklarını ve bekleme sürelerini azaltmak için hafta sonu tatili satışlara devam edileceğini söyledi.
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Polonya’da kömür kuyrukları
Fransa'da yükselen odun ve talaş satışlarının ardından Polonya'da da kömüre talep arttı. Düzinelerce özel araç ve kamyon, Bogdanka kömür madeninde bulunan satış ofisi önünde sıraya girdi. Yakıt tedarik problemini kış gelmeden çözmek isteyen Lehler, yaşanan görüntülerin kendilerine Sovyetler Birliği dönemini hatırlattığını belirtti. Bogdanka maden işletmesinin sözcüsü Dorota Choma, bölge halkı için kömür satmayı planladıklarını ve bekleme sürelerini azaltmak için hafta sonu tatili satışlara devam edileceğini söyledi. Uzmanlar, Rus kömürüne ambargo koyulmasının ardından Polonya'da çıkarılan kömürün iç pazara yetip yetmeyeceği konusunda endişeli. Zira bundan önce ülke içindeki kömür madenleri, ürünlerinin çoğunu elektrik üretimi için termik santrallere satıyordu.
Uzmanlar, Rus kömürüne ambargo koyulmasının ardından Polonya’da çıkarılan kömürün iç pazara yetip yetmeyeceği konusunda endişeli. Zira bundan önce ülke içindeki kömür madenleri, ürünlerinin çoğunu elektrik üretimi için termik santrallere satıyordu.
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