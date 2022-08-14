Dünya Provokatörler yakalandı
ORTADOĞU

Provokatörler yakalandı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez’de Türk bayrağını yakan A.E.H ile ona yardım eden M.H.’nin yakalandığını açıkladı. İki provokatör Kilis’e getirildi. Esed rejimiyle irtibatları tespit edilen A.E.H.’nin WhatsApp’ta kışkırtıcı mesajlar paylaştığı görüldü.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Provokatörler yakalandı:
​Provokatörler yakalandı.

Azez’de Türk bayrağını yakan hain provokatör, yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye konusundaki açıklamasını El-Bab ve Azez’de yanlış şekilde tercüme eden bazı kişiler, halkı tedirgin ederek sokağa inmesine sebep oldu. Bu olay üzerinden Esed yandaşı olan bazı Suriyeliler, Türkiye karşıtı gösteriler de bulundu. Bununla kalmayan ajanlar, hadlerini aşarak Türk bayrağını ateşe verdi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

  • Türk bayrağını ateşe veren provokatörü yakalamak için istihbarat kısa süre içinde operasyon başlattı. Suriye Milli Ordusu (SMO) görevlileri ve İstihbarat, Türk bayrağını yakan kişiyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalandı. A.E.H ve ona yardım eden M.H. Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile ele geçirildi.

KİLİS’E GETİRİLDİLER

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, “Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor” dedi. Yakalanan A.E.H. ve ona yardım eden M.H., emniyet güçleri tarafından dün Kilis’e getirildi.

Türk Bayrağı İslam aleminin şerefi

  • Kanaat Önderi Muhammed Nakşibendi, Rasulayn Bölgesinde Selahaddin Camisi'nde okuduğu Cuma Hutbesinden halkı sükunete davet etti. El Bab Yerel Meclisi Başkanı Mustafa Osman, "Türkiye ve Suriye halkları arasındaki bağ çok derindir" ifadesini kullandı. El-Bab Yerel Meclis Üyesi Abdelhamid El-Zahir de, "Türk Bayrağı, tüm İslam aleminin şerefi, tacıdır. Türkiye ile bizim aramıza fitne girmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
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