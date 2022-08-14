​Provokatörler yakalandı.

Azez’de Türk bayrağını yakan hain provokatör, yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye konusundaki açıklamasını El-Bab ve Azez’de yanlış şekilde tercüme eden bazı kişiler, halkı tedirgin ederek sokağa inmesine sebep oldu. Bu olay üzerinden Esed yandaşı olan bazı Suriyeliler, Türkiye karşıtı gösteriler de bulundu. Bununla kalmayan ajanlar, hadlerini aşarak Türk bayrağını ateşe verdi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Türk bayrağını ateşe veren provokatörü yakalamak için istihbarat kısa süre içinde operasyon başlattı. Suriye Milli Ordusu (SMO) görevlileri ve İstihbarat, Türk bayrağını yakan kişiyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalandı. A.E.H ve ona yardım eden M.H. Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile ele geçirildi.

KİLİS’E GETİRİLDİLER

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, “Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor” dedi. Yakalanan A.E.H. ve ona yardım eden M.H., emniyet güçleri tarafından dün Kilis’e getirildi.

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Türk Bayrağı İslam aleminin şerefi