Provokatörleri korumaya devam

İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e karşı her gün provokatif eylemlerin gerçekleştirildiği Danimarka ve İsveç’te dün yine Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırılar düzenlendi.

POLİS NEZARETİNDE ALÇAKLIK

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Daha önce benzer alçak eylemleri gerçekleştiren İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. İslam’a hakaret içeren pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı paylaştı. Provokasyonu polis güvenliği eşliğinde gerçekleştiren grubun, bir diğer Kur’an-ı Kerim’in üzerine de ayakkabı koyduğu görüldü.

DURMAYACAKLARMIŞ!

Grubun sosyal medya hesabında da, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları görüşmek üzere bugün çevrim içi toplantısına atıfta bulunularak, “57 Müslüman ülke Batı’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını nasıl durduracağını tartışırken belli ki Kur’an’ı daha da yakmak zorunda kalacağız” ifadeleri kullanıldı.

IRAKLI MOMİKA YİNE SAHNEDE

İsveç’te de daha önce de Kur’an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, parlamento önünde Kur’an-ı Kerim yakarak, İslam dininin ülkede yasaklanmasını istedi. İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur’an-ı Kerim’in üzerine bastı. İslam’a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi. Irak ve İran bayraklarını da ayaklarının altına alan Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi. Momika’ya Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı da yardım etti. Bölgede toplanan bir grup da Momika’yı tekbir getirerek protesto etti, Irak bayrağı ve Kur’an-ı Kerim taşıdı.

İİT: O ülkelerle ilişkilerinizi gözden geçirin

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kur’an-ı Kerim’in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna heyet gönderme kararı aldı. Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan yazılı açıklama, İİT’nin sayfasında yayımlandı. Açıklamada, İİT’nin ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarıldı. Açıklamada, İİT üyesi ülkeler, Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrıldı. Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka’daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istendi. Açıklamada ayrıca, İİT Yürütme Kurulunun İslamofobi hakkında olağan bir toplantı düzenlemesi çağrısı yapıldı.











