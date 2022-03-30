Putin Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 34. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a rütbe verdiği belirtildi.

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Büyük yankı uyandırdı

34 gündür devam eden Ukrayna işgalinde, Vladimir Putin'e desteğini esirgemeyen Kadirov'a Başkan Putin tarafından korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un rütbe alması Rus basınında büyük yankı uyandırırken kendisinin yakın zamanda Ukrayna'da askerleri ile birlikte bizzat savaşacağı iddia edildi.

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Ukrayna'da savaşan askerlerini ziyaret etmişti

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek kendi birlikleriyle sohbet etmişti. Çeçen medyası olayı "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyurmuştu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü. Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekmişti.