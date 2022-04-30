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Dünya Putin seferberlik ilan edecek
AVRUPA

Putin seferberlik ilan edecek

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, Putin’in Rusya’nın kurtuluş günü olan 9 Mayıs’ta genel seferberlik ilan edeceğini iddia etti. İngiliz Bakan, Rus liderin bugün düzenlenecek geçit töreninde Ukrayna’da zafer elde etmek için “Nazilere karşı birliktelik” mottosuyla asker ve mühimmat olarak bütün gücünü konsolide edeceğini belirtti.

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Putin seferberlik ilan edecek
Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü düzenlenecek geçit töreni için önceki gün askeri araçlarla prova yapıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci kısım olarak nitelendirilen, ülkenin güney ve doğu kıyılarını hedef alan saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Savaş süresince askeri ve diplomatik olarak Ukrayna’ya büyük destek veren İngiltere’nin Savunma Bakanı Ben Wallace, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. LBC radyosuna konuşan İngiliz Bakan, Rusya lideri Vladimir Putin’in, ülkesinin Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanan 9 Mayıs’ta “topyekün seferberlik” ilan edeceğini kaydetti.

NAZİLERE KARŞI TOPYEKÜN SAVAŞ

Putin’in seferberlik iddiasını “Nazilere karşı birlik olma” çağrısı ile duyuracağını ifade eden Wallace, Putin’in 9 Mayıs’ta düzenlecek geçit töreninde bu kararını duyuracağını belirtti. Savaşın ilk günlerinde Rus makamlarınca savunulan “savaş değil özel operasyon” ilkesinden vazgeçileceğini belirten Wallace, “Putin, ‘Bu artık Nazilere karşı bir savaş. Ülkemizin ihtiyacı olan şey daha fazla asker ve top mermisi diyebilmek için zemini hazırlıyor” dedi.

TÜM GÜCÜNÜ KULLANACAK

Putin’in geçit töreninde oluşacak birliktelik duygusunu, ‘Nazilere karşı savaşta’ tüm yedek birliklerini ve mühimmatlarını harekete geçirmek için kullanacağını belirten Bakan, ellerinde bu durumla ilgili güçlü bir istihbarat olmadığını belirterek, “Neredeyse tüm hedeflerde başarısız olan Putin, 9 Mayıs’ta elindeki tüm gücü konsolide etmeye çalışabilir. Buna şaşırmam” dedi. Geçtiğimiz günlerde, Putin’in 9 Mayıs’ta savaşın devam ettiği bölgelerde zafer ilan etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

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