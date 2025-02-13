Putin ve Trump anlaştı: Barış müzakereleri başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ardından da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüştü. Trump, Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Donald Trump

Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski'yi arayarak işe başlayacağız."





SAVAŞ ARTIK DURMALI

Trump daha sonra Zelenski ile görüştü. Trump, Zelenski'nin de Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun" ifadesini kullandı.



