Putin'den ABD'ye sert uyarı: Aynı şekilde karşılık veririz

"Rusya o zamanlar bunun artık gerekli olmadığına inanıyordu. Dünya değişmişti, Soğuk Savaş geçmişte kalmıştı. Ancak ABD bu tek taraflı jeste yanıt vermedi ve sınırlarımızda devriye gezmeye devam etti. Bu nedenle 2007 yılından itibaren bu tür uçuşlara yeniden başladık. Bu, ABD'nin stratejik ve keşif uçaklarının Rusya'ya karşı dünyanın hassas bölgelerindeki artan faaliyetlerine bir yanıttı. Bu tedbir aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanmasına da yöneliktir."