Putin'den ABD'ye sert uyarı: Aynı şekilde karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg'da Neva Nehri üzerinde gerçekleştirilen askeri deniz geçit törenine katıldı.
Putin törende yaptığı konuşmada, Rus Donanmasının ve silahlarının sürekli yenilendiğini belirterek, gemileri yüksek teknolojiye sahip yeni nesil ekipmanlarla ve hipersonik füze sistemleriyle donatmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
ABD yönetimi ve Alman hükümetinin, Amerikan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze silah sistemlerini 2026'dan itibaren Almanya topraklarında konuşlandırma planlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Putin, önemli Rus devlet ve askeri yönetim tesisleri, idari ve sanayi merkezleri ile savunma altyapısının bu füzelerin menziline gireceğine dikkat çekti.
"Rus stratejik uçaklarının devriyeleri ABD uçaklarının faaliyetlerine yanıt"
Rus stratejik uçaklarının uçuşlarıyla ilgili olarak Washington'da gerilimin arttığına dikkat çeken Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rus stratejik füze uçaklarının Rusya sınırlarından uzakta hava devriyesi yapmadığını hatırlattı.