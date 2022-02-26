Putin'den önce müzakere sonra darbe çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.
PUTİN'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Zelenskiy’nin video mesajının hemen ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.
Kremlin’den yapılan açıklamada da “Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk’e heyet göndermeye hazır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ukrayna’da Rus işgaline karşı sivil direniş hazırlıkları hız kazanırken, Putin, “Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur” sözleriyle Ukraynalı askerlere darbe çağrısında bulundu.