Dünya Putinden önce müzakere sonra darbe çağrısı
AVRUPA

Putin'den önce müzakere sonra darbe çağrısı

Batı’dan destek alamayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e ise müzakere masasına oturma teklifi yaptı. Putin de Zelenskiy’in video mesajına cevaben müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Rus lider kısa süre sonra Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaparak, “Gücü kendi elinize alın. Böylece, anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” dedi

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Putinden önce müzakere sonra darbe çağrısı
Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Zelenskiy’nin video mesajının hemen ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada da “Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk’e heyet göndermeye hazır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ukrayna’da Rus işgaline karşı sivil direniş hazırlıkları hız kazanırken, Putin, “Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur” sözleriyle Ukraynalı askerlere darbe çağrısında bulundu.

Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı
Şampiyonluğun gölgesi Trabzona düştü

Şampiyonluğun
gölgesi Trabzon'a düştü

Trabzonspor, yenik duruma düştüğü maçı son dakikada kazandı.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama.
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Stoltenberg: Türkiye'nin boğazlar konusu gündeme gelmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.