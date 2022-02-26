Putin'den önce müzakere sonra darbe çağrısı Batı’dan destek alamayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e ise müzakere masasına oturma teklifi yaptı. Putin de Zelenskiy’in video mesajına cevaben müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Rus lider kısa süre sonra Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaparak, “Gücü kendi elinize alın. Böylece, anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” dedi

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