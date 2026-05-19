Putin’den Rusya-Çin ortaklığına vurgu: Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlamasının ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kabul etmeye hazırlanıyor. Putin, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın küresel istikrar açısından önemli rol oynadığını belirterek, iki ülkenin herhangi bir ülkeye karşı değil, barış ve ortak refah hedefiyle hareket ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeler gerçekleştirmek için Pekin’e gidiyor.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin’e resmi ziyareti öncesinde bir video ile Çin halkına hitap etti.
Pekin’i bir kez daha ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey Rus-Çin görüşmelerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sınırsız potansiyellerini ortaya çıkarmak için ortak çabaların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
"Eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı"
Rusya ve Çin’in geleceğe güvenle baktığını, siyaset, ekonomi ve savunma alanlarında aktif olarak temaslar geliştirdiğini belirten Putin, iki ülkenin ikili işbirliğini derinleştirmek ve ülkelerin kapsamlı gelişimini desteklemek için birlikte çalıştığının altını çizdi.
Rus-Çin işbirliği
Rus-Çin ticaret hacminin 200 milyar doları çoktan aşarak büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Putin, neredeyse tüm karşılıklı ödemelerin ruble ve yuan cinsinden yapıldığını anımsattı. Putin, iki ülke arasındaki işbirliğin kilit alanlarında önemli girişimlerin hayata geçirildiğini belirtti.
Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getiren Putin, bu nedenle, iki ülke arasındaki seyahatlerde karşılıklı vizesiz rejime geçildiğini hatırlattı.
"Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz"
Bu ruhla Moskova ve Pekin’in, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın hükümlerini bütünüyle birlikte savunduğunu kaydeden Putin, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı yapılar aracılığıyla aktif işbirliğini sürdürerek acil küresel ve bölgesel sorunların çözümüne iki ülkenin birlikte önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.