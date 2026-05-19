Putin’den Rusya-Çin ortaklığına vurgu: Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz

11:2319/05/2026, Salı
Putin Şi görüşmesinde, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaş ile enerji, ticaret ve güvenlik alanlarındaki iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlamasının ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kabul etmeye hazırlanıyor. Putin, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın küresel istikrar açısından önemli rol oynadığını belirterek, iki ülkenin herhangi bir ülkeye karşı değil, barış ve ortak refah hedefiyle hareket ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeler gerçekleştirmek için Pekin’e gidiyor.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin’e resmi ziyareti öncesinde bir video ile Çin halkına hitap etti.

Pekin’i bir kez daha ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey Rus-Çin görüşmelerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sınırsız potansiyellerini ortaya çıkarmak için ortak çabaların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"Eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı"

25 yıl önce Rusya ve Çin’in “İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzaladığını hatırlatan Putin,
“Bugün, Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı”
değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Çin’in geleceğe güvenle baktığını, siyaset, ekonomi ve savunma alanlarında aktif olarak temaslar geliştirdiğini belirten Putin, iki ülkenin ikili işbirliğini derinleştirmek ve ülkelerin kapsamlı gelişimini desteklemek için birlikte çalıştığının altını çizdi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığını içtenlikle takdir ettiğini söyleyerek
“İyi ve dostane temaslarımızın, geleceğe yönelik en iddialı planları belirlememize ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olduğuna inanıyorum”
diye konuştu.

Rus-Çin işbirliği

Rus-Çin ticaret hacminin 200 milyar doları çoktan aşarak büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Putin, neredeyse tüm karşılıklı ödemelerin ruble ve yuan cinsinden yapıldığını anımsattı. Putin, iki ülke arasındaki işbirliğin kilit alanlarında önemli girişimlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getiren Putin, bu nedenle, iki ülke arasındaki seyahatlerde karşılıklı vizesiz rejime geçildiğini hatırlattı.

"Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz"

İki ülke arasındaki ittifakın önemini anlatan Putin,
“Yakın Rus-Çin stratejik ittifakı, küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Bu ruhla Moskova ve Pekin’in, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın hükümlerini bütünüyle birlikte savunduğunu kaydeden Putin, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı yapılar aracılığıyla aktif işbirliğini sürdürerek acil küresel ve bölgesel sorunların çözümüne iki ülkenin birlikte önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.



