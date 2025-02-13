Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Putin’den Şara’ya telefon

Putin’den Şara’ya telefon

Dış Haberler
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmed Şara
Ahmed Şara

Esed’in en önemli destekçisi Rusya, yeni Suriye ile diplomatik temaslarını artırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan üst düzey bir heyet Şam’a gitmişti.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede Putin, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını aktardı. Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan üst düzey bir heyet Şam'da görüşmelerde bulunmuştu. Suriye'deki diplomatik kaynaklar, Rus heyetten Moskova'ya sığınan Beşşar Esed ve ailesinin iadesinin talep edildiğini belirtmişti. Rusya, aralık ayında devrilen eski cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in baş destekçisiydi ve Suriye'deki deniz ve hava üslerini kullanmayı sürdürmeyi umuyordu. 8 Aralık sonrası Rusya Suriye'deki askeri üslerini boşaltmak zorunda kalmıştı.


#Vladimir Putin
#Ahmed Şara
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler? Berat Gecesi hangi dualar okunmalı, bu gece oruç tutulur mu?