Putin’den Şara’ya telefon

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede Putin, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını aktardı. Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan üst düzey bir heyet Şam'da görüşmelerde bulunmuştu. Suriye'deki diplomatik kaynaklar, Rus heyetten Moskova'ya sığınan Beşşar Esed ve ailesinin iadesinin talep edildiğini belirtmişti. Rusya, aralık ayında devrilen eski cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in baş destekçisiydi ve Suriye'deki deniz ve hava üslerini kullanmayı sürdürmeyi umuyordu. 8 Aralık sonrası Rusya Suriye'deki askeri üslerini boşaltmak zorunda kalmıştı.