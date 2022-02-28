Dünya Putinden savaşı durdurmak için dört şart
AVRUPA

Putin'den savaşı durdurmak için dört şart

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Putin, telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın durması dört şartını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Putinden savaşı durdurmak için dört şart
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un telefonda görüştüğü kaydedildi.

Putin’in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim’den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.

Putin'in Macron'a Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri tehdit etmemesine ve askeri olmayan yerlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladığı açıklamada, tehdidin "sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan, yerleşim bölgelerine kasıtlı olarak saldırı silah sistemleri yerleştiren ve Donbas'ı yoğun şekilde bombalayan Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini" söylediği aktarıldı.

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