Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Putine İdlib uyarısı
ASYA

Putin’e İdlib uyarısı

Esed rejiminin İdlib’de Türkiye’nin 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırı, G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmede ağırlıklı olarak gündeme geldi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Heyetler arası görüşme
Heyetler arası görüşme

Türkiye’nin bölgede yaşayan 3 milyonu aşkın insanın güvenliğini sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Soçi mutabakatı kapsamında Esed rejiminin durdurulması gerektiği uyarısını yaptı. G-20’de İdlib konusu diğer liderlerin de gündemindeydi. Putin’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, May, muhatabına, Esed rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarını durdurmaları gerektiğini söyledi ve Esed’in kimyasal saldırılarına İngiltere’nin en sert karşılığı vereceği uyarısında bulundu. Yine ABD Başkanı Trump da İdlib konusunda Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ve 3 milyon kişinin yaşamından endişe ettiklerini söyledi. G-20 zirvesi, İdlib konusunda dünya kamuoyunun rahatsızlığını dile getirdiği platform olarak öne çıkarken, bu drama sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

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DÜNYA
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