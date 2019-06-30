Putin’e İdlib uyarısı

Türkiye’nin bölgede yaşayan 3 milyonu aşkın insanın güvenliğini sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Soçi mutabakatı kapsamında Esed rejiminin durdurulması gerektiği uyarısını yaptı. G-20’de İdlib konusu diğer liderlerin de gündemindeydi. Putin’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, May, muhatabına, Esed rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarını durdurmaları gerektiğini söyledi ve Esed’in kimyasal saldırılarına İngiltere’nin en sert karşılığı vereceği uyarısında bulundu. Yine ABD Başkanı Trump da İdlib konusunda Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ve 3 milyon kişinin yaşamından endişe ettiklerini söyledi. G-20 zirvesi, İdlib konusunda dünya kamuoyunun rahatsızlığını dile getirdiği platform olarak öne çıkarken, bu drama sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

DÜNYA Esed yine gözlem noktasına saldırdı