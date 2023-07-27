Putin’in konuştuğu zirveye mi katıldı? Wagner lideri Prigojin'den sosyal medyayı karıştıran kare

Wagner lideri Prigojin
Sosyal medyada viral olan ve zirvede çekildiği öne sürülen dikkat çeken bir kare geldi.
'Zirveye katıldı' iddiası
Prigojin’in St. Petersburg’daki zirveye katıldığı iddia ediliyor.
Fotoğrafta Prigojin’in bir kişiyle el sıkışırken gülümseyerek objektiflere poz verdiği görülüyor.
Söz konusu karede yer alan ve Prigojin ile el sıkışan yetkilinin ismi henüz belirlenemedi. Ancak Metro’da yer alan habere göre boynundaki yaka kartının ipi, zirvede katılımcılara dağıtılanlarla eşleşiyor.
Söz konusu zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin de konuşma yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in Rusya'da olduğunu söylemişti.
Wagner isyanı sonrasında Prigojin'e ait olduğu sanılan ilk video, yaklaşık 7 gün önce yayımlanmıştı. Ancak az ışıklı bir ortamda çekilen görüntüde Prigojin’in yalnızca silueti seçilebiliyordu.