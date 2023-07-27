Putin’in konuştuğu zirveye mi katıldı? Wagner lideri Prigojin'den sosyal medyayı karıştıran kare

Bugün Rusya’nın St. Petersburg kenti, Rusya-Afrika Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medyada viral olan ve zirvede çekildiği öne sürülen dikkat çeken bir kare geldi.

Telegram kanallarında paylaşılan ancak henüz teyit edilmeyen fotoğrafta, Rusya’da yaklaşık 24 saat süren isyanın kilit ismi Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin yer alıyor.

'Zirveye katıldı' iddiası

Prigojin’in St. Petersburg’daki zirveye katıldığı iddia ediliyor.

Fotoğrafta Prigojin’in bir kişiyle el sıkışırken gülümseyerek objektiflere poz verdiği görülüyor.

Söz konusu karede yer alan ve Prigojin ile el sıkışan yetkilinin ismi henüz belirlenemedi. Ancak Metro’da yer alan habere göre boynundaki yaka kartının ipi, zirvede katılımcılara dağıtılanlarla eşleşiyor.

Söz konusu zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin de konuşma yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in Rusya'da olduğunu söylemişti.

Wagner isyanı sonrasında Prigojin'e ait olduğu sanılan ilk video, yaklaşık 7 gün önce yayımlanmıştı. Ancak az ışıklı bir ortamda çekilen görüntüde Prigojin’in yalnızca silueti seçilebiliyordu.







