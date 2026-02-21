Ramazan’ı çile çadırlarında geçiriyor

İsrail saldırılarında evsiz kalan 2 milyondan fazla Filistinlinin büyük çoğunluğu elektrik ve suyun olmadan yaşama tutunuyor. Ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'yi ikiye ayıran ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin doğusundaki işgali de sürüyor. Hem saldırılarda evlerin yüzde 90'nın yıkılması hem de Gazze'nin yarısından fazlasında süren işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Filistinli derme çadırlara mahkum olmuş durumda. Zaten dayanıksız ve eski olan çadırlar, yağmur yağdığında sakinlerini hiçbir şekilde koruyamıyor. Bu çadırlardakilerin çilesi soğuk havalarda katlanıyor.

İsrail saldırısında evleri yıkılan Zaanin ailesinin de içinde bulunduğu çok sayıda Filistinli aile, yer bulamadıkları için Gazze kentindeki yine İsrail'in yıktığı El-Hasayine Camii'nin enkazına çadırlarını kurdu. Yıkılmış kubbenin altında, üzerinde "Yeniden inşa edeceğiz" yazan cami kalıntılarının gölgesinde altı çocuğuyla cami yaşayan Filistinli anne Aida Zaanin, İsrail saldırılarında bir oğlunun da hayatını kaybettiğini belirterek, eşi ve 6 çocuğuyla El-Hasayine Camii'nin enkazında bir çadırda yaşamaya mecbur kaldıklarını dile getirdi. Zaanin, "Büyük oğlumun şehit olması hayatta beni en çok sarsan şey oldu. Allah rahmet eylesin, onsuz dünya bana tamamen karardı" dedi. Gün boyu enkazın gölgesinde oturduğunu ve kaybettiği evladını düşündüğünü belirten Zaanin, "Gün boyu oturup ağlıyorum. Neden bize merhamet edilmiyor? Artık hayat kalmıyor" ifadelerini kullandı. İsrail’in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası altında, gıda, su ve yakıt girişinin kısıtlı olduğu Gazze’de pek çok aile benzer koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.