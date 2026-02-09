Yeni Şafak
Rapor ortaya koydu: İspanya yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ticaretine kapı aralıyor

İspanya limanları tartışmalı sevkiyatların merkezi oldu.
Filistin Gençlik Hareketi’nin raporuna göre, 2025’te ABD’ye yapılan yüzlerce sevkiyatta İspanya limanları kilit rol oynadı. Madrid yönetiminin vaatlerine ve uluslararası hukuka rağmen, yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkan malların Avrupa üzerinden aktarımının sürdüğü belirtildi.

ABD merkezli "Filistin Gençlik Hareketi" örgütünün raporuna göre Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ABD'ye 957 sevkiyat yapıldığı ve bunların büyük çoğunluğunda İspanya ve Portekiz limanlarının kullanıldığı bildirildi.

İspanya'dan yasa dışı İsrail yerleşimlerinin mallarına kolaylık

İspanya'da yayım yapan El Diario gazetesi, "Filistin Gençlik Hareketi"nin raporuna dayanarak verdiği haberde, gerek Uluslararası Adalet Divanının Temmuz 2024'teki tavsiye niteliğindeki kararına gerekse İspanya hükümetinin vaatlerine rağmen İspanya'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen malların aktarımını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu rapora göre, Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ABD'ye 957 sevkiyat yapıldığı aktarıldı.

Sevkiyatların yüzlercesi Avrupa limanlarından geçmiş

Bu sevkiyatların 529'unun Avrupa limanlarından gerçekleştirildiği, İspanya'nın Valensiya ve Barselona limanları üzerinden 390, Portekiz'den 115, Hollanda'dan 22 ve Belçika'dan da 2 kez hizmet verildiği kaydedildi.

Ayrıca İspanya'nın bu sevkiyatlarda son olarak Aralık 2025'te Malaga limanının kullanılmasına izin verdiği bilgisi paylaşıldı.

"Devletler yükümlülüklerini yerine getirmiyor"

Raporda, "yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkan malların ticaretinde Avrupa deniz limanlarına sistematik bağımlılığın bir kez daha gösterildiği" vurgulanarak, "uluslararası hukuk tarafından belirlenen, bu tür ticareti durdurma ve hiçbir şekilde buna katkıda bulunmama yükümlülüğünü devletlerin yerine getirmedikleri" ifade edildi.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, 23 Eylül 2025 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatını yasaklarken, bu yerleşimlere veya bu yerleşimlerden yapılan mal transit ve aktarmalarını yasaklamadı.



