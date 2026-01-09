İspanya ve Bosna Gazze’ye asker göndermeye hazır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye konuşlanması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermeye hazır olduklarını söyledi. Sanchez, kararlaştı-rılabilecek bir misyonda Gazze'ye de asker gönderebi-leceklerini kaydetti. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı da istikrar gücü ve barışı koruma misyonunun bir parçası olarak Bosna birliklerinin Gazze'ye konuşlandırılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Bosna Hersek Savunma Bakanı, Gazze'deki barış misyonuna askeri temsilci atanması sürecini yürütmek ve bu atamaya ilişkin karar önerisini sunmakla görevlendirildi" cümleleri kullanıldı.