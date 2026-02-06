Putin'den 1 milyon Yahudi istemiş

Kök maaşa beş aşamalı çözüm

Hükümet, emeklilerin kök maaş sorununa 2026’da hayata geçirilecek "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Hizmeti" ile çözüm getiriyor. 5 aşamalı modelde doğrudan maaş artışı yerine; kira, yakıt, eğitim desteği ve nakdi yardım gibi kalemlerle gelir eşiği tamamlanacak. Emeklinin ek geliri, ev sahipliği durumu ve hanedeki kişi sayısı dikkate alınarak bir limit belirlenecek. Böylece gelir eşiğinin altında kalan emekliler için daha sürdürülebilir bir güvence oluşturulacak.