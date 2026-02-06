Yeni Şafak
Putin'den 1 milyon Yahudi istemiş



6/02/2026, Cuma


Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kök maaşa beş aşamalı çözüm

Hükümet, emeklilerin kök maaş sorununa 2026’da hayata geçirilecek "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Hizmeti" ile çözüm getiriyor. 5 aşamalı modelde doğrudan maaş artışı yerine; kira, yakıt, eğitim desteği ve nakdi yardım gibi kalemlerle gelir eşiği tamamlanacak. Emeklinin ek geliri, ev sahipliği durumu ve hanedeki kişi sayısı dikkate alınarak bir limit belirlenecek. Böylece gelir eşiğinin altında kalan emekliler için daha sürdürülebilir bir güvence oluşturulacak.

Filistin’in demografisini değiştirme planı

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı Epstein belgelerinden Filistinli nüfusu seyreltmek için yapılan çalışmaları anlatan bir ses kaydı çıktı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, yakın dostu Epstein’e, İsrail’in demografisini değiştirmek için Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi istediğini anlatıyor.

Kupada derin nefes

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında evinde Erzurumspor FK’yı farklı geçti. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçı Asensio ve Talisca’nın (2) golleriyle çevirmesini bildi. F.Bahçe, 3 maç sonunda puanını 6’ya yükselterek avantaj yakaladı.

