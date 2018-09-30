Dünya Real Madrid Tamimiyi ödüllendirdi; İsrail tahammül edemedi
ORTADOĞU

Real Madrid’den Filistin’in cesur kızı Tamimi’ye ismi yazılı forma

Real Madrid Tamimi'yi ödüllendirdi; İsrail tahammül edemedi

İspanyol spor kulübü Real Madrid, Filistin direnişinin sembolü ’cesur kız’ Ahed Tamimi’ye isimli forma hediye etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, hukuksuzca hapse attığı Tamimi'nin ödüllendirilmesine tahammül edemeyerek, Real Madrid'i terörü desteklemekle suçladı.

Haber Merkezi IHA
Bernabeu stadyumuna giden Tamimi'ye Real Madridli yöneticiler ismi yazılı forma hediye etti.
Bernabeu stadyumuna giden Tamimi'ye Real Madridli yöneticiler ismi yazılı forma hediye etti.

İsrail hapishanesinde 8 ay tutuklu kalmasının ardından geçtiğimiz Temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli Ahed Tamimi, ailesi ile birlikte İspanya’yı ziyaret etti.

Tamimi, Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadyumu’nda La Liga’nın 7. haftasında oynanan Real Madrid ile Atletico Madrid maçı öncesi kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Tamimi, Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadyumu’nda büyük ilgiyle karşılandı.

Tamimi'ye forma hediye ettiler

Kulübün eski yıldız forveti ve kurumsal ilişkiler müdürü Emilio Butragueno, Tamimi’ye isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

"İsrail tahammün edemedi: Utanç verici"

Filistin direnişinin sembolü olan Tamimi’yi ağırlayan Real Madrid, İsrail tarafından sert bir dille eleştirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İspanyol kulübün Filistinli genç kızı ağırlamasını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Bunun sporun değerlerine aykırı olduğunu öne süren Nahshon, Tamimi’nin nefret ve şiddeti destekleyen bir terörist olduğunu söyledi.

İsrail'den Filistinli kıza terör iftirası

İsrail’in Madrid Büyükelçisi Daniel Kutner de, Real Madrid’i Twitter’dan eleştirdi. Kurtner, Tamimi’nin barış için mücadele etmediğini ifade ederek, Filistinli genç kızı şiddeti ve terörü savunmakla suçladı.

Tamimi Filistin'in direniş sembollerinden oldu

Ahed et-Tamimi, 19 Aralık 2017’de iki İsrail askerini tokatlamaktan suçlu bulunmuş ve 8 ay hapiste kalmıştı. Tamimi’nin İsrail askerini tokatladığı video sosyal medya üzerinden tüm dünya tarafından izlenmiş ve genç kız Filistin direnişinin sembolü haline gelmişti.

Kerkük havaalanı uçuşlara açıldı
DÜNYA
Kerkük havaalanı uçuşlara açıldı

İsrail tahammül edemedi

İsrail tahammül edemedi

Filistin'in cesur kızına ödül veren Real Madrid'i hedef aldılar.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Rize'de şaşırtan skor

Rize'de şaşırtan skor

​Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Bilanço artıyor

Bilanço artıyor

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da ölü sayısı bini geçti.
Dere taştıaraçlar sürüklendi

Dere taştıaraçlar sürüklendi

Sakarya'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Endonezya'yayardım mesajı

Endonezya'yayardım mesajı

Erdoğan: Türkiye yaraları sarmaya hazırdır
Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

​Türkiye'de yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Darbeci Dişli'denalbaya tehdit

Darbeci Dişli'denalbaya tehdit

​Yanlış fotoğrafları gösteren darbeci Dişli, salondaki albayı tehdit etti.

Edirne'de bot battı

Edirne'de bot battı

Olayda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
'Teğet' geçtisahiller doldu

'Teğet' geçtisahiller doldu

​Fırtınanın yön değiştirmesi vatandaşlara nefes aldırdı.
Aksilikler bitmedi

Aksilikler bitmedi

​Göztepe-Konyaspor maçı sorunlarla başladı.
Kızıldeniz'eaçılan kapımız

Kızıldeniz'eaçılan kapımız

​Somali'deki Türk elçisi: Amaç sadece istikrar ve barış.
'İttifakbaşka af başka'

'İttifakbaşka af başka'

Bahçeli'den ekonomi ve af konusunda flaş açıklamalar.
Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis yoğun gündemle açılıyor

​Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapacak.
Düğün gecesiinanılmaz olay

Düğün gecesiinanılmaz olay

'Gelini kaçırıyorlar' dedi, takıları geri istedi.
Mahsur kaldılar

Mahsur kaldılar

​Seyahat acentası sahte belge düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.