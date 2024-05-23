Reisi'nin yerini tespit eden Akıncı İsviçre basınında: İnsansız hava araçları alanında dünya lideri

İsviçre'nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinin haberinde, Akıncı İHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiği belirtildi.
Baykar'a ait İHA'nın, 12 kilometreye kadar irtifada uçabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği kaydedilen haberde, kazanın yaşandığı gece dağlık bölgedeki olay yerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgar olduğu hatırlatıldı.
Haberde, helikopter enkazını arama çalışmaları sırasında Akıncı İHA'nın yanı sıra gece görüş kabiliyetine sahip cihazlarla donatılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopter görevlendirildiği ifade edildi.
Akıncı İHA'nın uçuşunun uluslararası medyada geniş yer aldığı vurgulanan haberde, Anadolu Ajansının, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı İHA'nın uçuşu sırasında canlı yayın yaptığı ve bunun 8 milyondan fazla izlendiği yer aldı.
Haberde, FlightRadar24 uygulaması üzerinden Akıncı İHA'nın günün en çok izlenen uçağı olduğunun altı çizildi.
"İran'daki arama operasyonu da Türk üreticisinin itibarına katkıda bulunacak"
Akıncı İHA'nın, İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği hatırlatılan haberde, şu ifadelere yer verildi: