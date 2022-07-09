Rejim tank gönderecek

Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya yönelik beşinci harekat için gerim sayım sürerken, sahadaki hareketlilik hızlandı. PKK/YPG’nin sözde medya sorumlusu Aram Hena, anlaşma kapsamında Esed rejiminin Ayn İsa ve Kobani’ye (Ayn Al Arab) tank ve zırhlı personel taşıyıcı göndermeyi kabul ettiğini öne sürdü. Hena, rejimin kuzey Halep ve Rakka’ya da ağır silah gönderilmesini onayladığını iddia etti. Yerel kaynaklar, rejimin Haseke’ye ağır ve orta makineli tüfeklerle donatılmış araçlar gönderdiğini doğruladı. Askeri takviyenin bir bölümünün Tel Tamr kasabasına ilerlediği, rejime ait Beşinci Kolordu ve Milli Savunma güçlerinden oluşan grupların ise Rakka’nın batısında Rus koruması altına girdiği belirtildi.

YAŞLI KADINLAR SİLAH ALTINDA

Bölgedeki kaynaklar, teröristlerin asker açığını kapatmak için çaresiz kadınlara yöneldiği bilgisini verdi. Devrimci Gençlik Örgütü aracılığıyla Tel Rıfat ve El-Şahba’daki kontrol bölgelerinde kadınlar silah altına alınıyor. Özellikle bölgedeki 5 kampta yerinden edilmiş orta ve yaşlı kadınlar cephelere götürülüyor. Suriye televizyonuna konuşan bir tanık şunları söyledi: “PKK küçük çocukları askere almaktan vazgeçmedi. Bunun yanısıra bugün orta ve yaşlı kadınlara da yöneldi. Fafeyn yakınlarındaki kamplarda yoksul kadınlar var ve bu sebeple sömürülüyorlar. Aileler geçimini sağlamak için kendilerine sağlanan küçük meblağ ve gıda karşılığında asker olmayı kabul ediyor.”

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Göç edenler eve

SMO komutanlarından Abdulselam Himedi savaşa hazır olduklarını kaydetti: “Biz ulusal ordu olarak özellikle üçüncü birlik olarak savaşa hazırız. PKK ve rejimin elindeki bölgeleri geri alacağız. Göç etmiş kardeşlerimize söz veriyoruz, onlar yakın bir zamanda köylerine geri dönecek. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden Münbiç’e kadar kontrolü sağlamak istiyoruz. Bu birinci tur olacak. İkinci tur için de alınacak olan kararı bekleyeceğiz.”