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Resmen duyurdular: Kolombiya artık İsrail'e kömür satmayacak

Kolombiya hükümeti, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurma kararı aldığını bildirdi. Hamas, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kararını memnuniyetle karşıladı ve tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

07:23 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 07:27 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya, Gazze'yi işgal eden İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararı aldığını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro,
"Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar"
ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.


Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.


Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.


İsrail ile diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında,
"Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız"
ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.


Hamas'tan 'İsrail'e boykot' çağrısı

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada,
“Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz”
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yapılarak, İsrail'in boykot edilmesi, izole edilmesi, yaptırımların uygulanması ve liderlerinin uluslararası mahkemelerde “savaş suçlusu” olarak yargılanması için her yola başvurulması gerektiği vurgulandı.



Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2024

İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. İsrail markalı ürünleri boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Vatandaşların boykot tutumu meyvelerini vermekte. Özellikle McDonald's, Starbucks ve KFC gibi İsrail destekçisi markaların satışlarının dip yapmasına vesile oldu. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar market ürünleri boykot listesi.

#Kolombiya
#İsrail
#ihracat
41 dakika önce
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