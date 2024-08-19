Resmen duyurdular: Kolombiya artık İsrail'e kömür satmayacak

İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. İsrail markalı ürünleri boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Vatandaşların boykot tutumu meyvelerini vermekte. Özellikle McDonald's, Starbucks ve KFC gibi İsrail destekçisi markaların satışlarının dip yapmasına vesile oldu. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar market ürünleri boykot listesi.