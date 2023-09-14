Roket ve uydu teknolojisini konuştular: Uzay üssünde gözdağı verdiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Rusya’nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü’nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk, uzay üssü ile ilgili Kim ve Putin’e bilgi verdi. Kim, Vostoçniy Uzay Üssü’nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.

Uzay üssündeki incelemelerin ardından ikili görüşmeye geçen liderler, kısa bir konuşma yaptı. Putin, “Sizi gördüğüme çok sevindim. Kore halkının bağımsızlık zaferinin de 70’inci yıl dönümündeyiz. Bu önemli bir zaman çünkü ülkemiz Kore Halk Cumhuriyeti’ndeki dostlarımıza ve Kore halkına destek oldu” dedi.





Angara’yı incelediler

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, “Angara” uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, “Soyuz-2” uzay aracının fırlatma kompleksi ve “Angara” aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi. Putin ve Kim’in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunumda bulundu.





YAKINDAN İLGİLENDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, üsse gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un uydu üretimi konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Putin, “Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü’ne geldik. Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar” dedi. Kim Jong-Un ise “Tüm konuları acele etmeden görüşeceğiz. Vaktimiz var” yorumuyla görüşmenin detaylı olacağına işaret etti.





Emperyalizme karşı mücadele ediyoruz

Kim Jong-Un ise Putin’e Rusya’nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Rusya’nın Batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin konuşan Kim, “Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin’in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız” vurgusunu yaptı. Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.





ABD’nin tehdidine aldırış etmediler

İki liderin görüşeceği zirve öncesi, ABD yönetimi tepki göstermiş ve “sonuçları olur” çıkışını yapmıştı. Washington’dan yapılan açıklamada, görüşmenin sebebi olarak Kuzey Kore’nin Rusya’ya mühimmat verme amacı olduğu karşılığında da Moskova’nın gelişmiş füze teknolojisini Pyongyang ile paylaşacağı iddia ediliyordu. İki liderin, yeni kurulan Vostoçniy Uzay Üssü’nde bir araya gelmesi, ABD’nin çıkışına karşı bir gözdağı olarak nitelendi.



