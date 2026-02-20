Romanya 1000 hasta Gazzeli çocuğa umut olmak istiyor

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, ülkesinin, Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. "Bunu daha önce de yaptık." diyen Dan, "Bunu yeniden 1000 çocuk ve 4 bin aile üyesi için yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Dan, ülkesinin Filistinli öğrencilere burs sağladığına ve bu programı genişletebileceklerini de söyledi.
Vaşington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısında konuşan Dan, ülkesinin kurulda gözlemci konumunda olduğunu belirterek, "Herkes Gazze'de barış, istikrar ve refah istiyor. Ancak asıl soru şu ki, bu konuda nasıl hareket edebiliriz?" dedi.
Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmek istiyor
"Burs ve okul inşasına katkıda bulunabiliriz"
Dan, ülkesinin Filistinli öğrencilere burs sağladığına ve bu programı genişletebileceğine işaret ederek, Gazze'deki okulların yeniden inşasına da katkıda bulunabileceklerini aktardı.
Bu arada, ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulunun Washington'da yapılan ilk toplantısında Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini açıklamıştı.