Dünya Romanyada korkutan deprem
AVRUPA

Romanya'da korkutan deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), söz konusu depremin, Buzau'nun 41 kilometre kuzeybatısında ve 140 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Bölgeden henüz can kaybı ya da maddi hasar bilgisi ulaşmadı.

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Romanyada korkutan deprem
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Romanya’nın Gura Teghii bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Romanya’nın güneydoğusu 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 06.50’de Gura Teghii bölgesinde meydana gelen depremin derinliği 148 kilometre olarak ölçüldü. Başkent Bükreş’in 118 kilometre kuzeyinde kaydedilen deprem birçok bölgeden de hissedildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı açıklanmadı.

Öte yandan, 5.1 büyüklüğündeki deprem ülkede Ocak 2020’den beri yaşanan en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

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