Dünya Rum bakan ve vekillerden atış talimi
ORTADOĞU

Rum bakan ve vekillerden atış talimi

Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran taraflardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yeni bir provokasyon geldi.

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Rum bakan ve vekillerden atış talimi
Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides

Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran taraflardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yeni bir provokasyon geldi. Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides ve milletvekillerinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun karargahına yaptıkları ziyaret sırasında, askeri miğfer giyip, tam otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları görüntüler medyaya servis edildi. Görüntüler, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından hemen sorna gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu yılın başlarında Rum Milli Muhafız Ordusu ile Rum Ortodoks Kilisesi iş birliği ile papazlara silah eğitimi verdiği ortaya çıkmıştı. Rum siyasetçilerin silahla verdikleri pozlar, Kıbrıs’ta barışın karşısında gerçek engelin kim olduğunu ve gerilimin tarafını gösterdiği değerlendirildi.

Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Papazlara askeri eğitim verdiler
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