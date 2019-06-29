Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Rum lider Anastasiadisin kalçası kırıldı
AVRUPA

Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bir alışveriş merkezinde düşmesi sonucu kalçası kırıldı. Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan muayenesinde kalçasında femur başı kırığı saptandı.

Haber Merkezi DHA
Anastasiadis'in iyileşmesinin 6 hafta sürecek.
Anastasiadis'in iyileşmesinin 6 hafta sürecek.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bir alışveriş merkezinde düşmesi sonucu kalçası kırıldı.

Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde kız kardeşine kahve içmeye giden Anastasiadis, daha sonra bir alışveriş merkezine geçti.

Anastasiadis, alışveriş merkezinde merdivenlerden düştü ve yere yığıldı. Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan muayenesinde kalçasında femur başı kırığı saptandı.

Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromos, “Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bugün Limassol'da bir kaza geçirdi. Bu sırada sağ bacağında femur başı kırığı oldu, ameliyat edilecek. Sağlık durumu risk altında değil” dedi.

Anastasiadis'in iyileşmesinin 6 hafta süreceği belirtildi.

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