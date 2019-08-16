Dünya Rumlar hayal görüyor
AVRUPA

Rumlar hayal görüyor

KKTC 25 yıldır kapalı olan Maraş’ı açmaya hazırlanırken Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamleler geliyor. Rum yönetimi 45 yıldır bir belediyeye sahip olmayan kente başkan seçmeye hazırlanıyor. Rumlar Maraş’tan ayrılmadan önce tek taraflı olarak başkan seçmişti. Sözde Maraş Belediye Başkanı olan Aleksis Galanos’un geçtiğimiz aylarda ölmesi üzerine Rumlar yeni seçim yapmaya karar verdi. Prof. Ata Atun 25 Ağustos’ta yapılacak seçim için, “Yaptıklarının hukuki karşılığı yok. Sadece hayal peşindeler” yorumunu yaptı. Hayali seçim için birçok parti aday gösterdi.

Talha Menteş Yeni Şafak
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri kapalı bulunan Maraş ili.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri kapalı bulunan Maraş ili.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki kararlı adımları, KKTC’nin de kapalı Maraş’ın açılması için envanter çalışmalarına başlaması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) paniğe sevketti. GKRY, 25 Ağustos’ta olmayan belediyeye başkan seçmeye hazırlanıyor. Siyasi partilerin de desteklediği seçime 5 aday giriyor.

Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler’in kararıyla Maraş’tan ayrılmadan hemen önce tek taraflı bir başkan seçti. 45 yıldır olmayan belediyede başkanlık yapan sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un geçtiğimiz aylarda ölmesi üzerine, bölgede belediye seçimi gündeme geldi. 25 Ağustos’ta yapılması planlanan seçimlerde beş aday yarışacak. Sözde Maraş nüfusuna kayıtlı olanların oy kullanacağı seçimde bağımsız aday olarak yarışacak Andreas Lordos’un ilk vaadi ise “BM kararlarını bozduracağım” oldu.

Maraş

VAATLERİNİ SIRALADI

Maraş’ın yalnız Türklerin değil, Rum siyasi partilerinin de rehinesi olduğuna dikkati çeken Lordos, sözde belediye başkanlığına seçilmesi durumunda, “Maraş’ı Türklerden almak için önce partilerimizden destek almamız gerek” dedi. Lordos, “İlk yapacağım iş, ünlü hukukçularla işbirliğinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ‘Maraş, Evkaf’a aittir’ ve BM’nin ‘New York’ta karar verilir’ şeklinde özetlenen argümanlarını bozmak olacaktır” sözleri dikkat çekti.

Lordos, “Vatandaşlar ve devlet, Anayasa’nın 34’üncü ve 35’inci madde tahtında, mülklerini edinme hakkından yararlanmak için olanakları tüketmekle mükelleftir. Bu haklar her imkanla, yerli ve yabancı hukukçuların da desteğiyle kullanılmalıdır” diye konuştu.

REKLAM

HUKUKİ BİR KARŞILIĞI YOK

Ata Atun

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ata Atun ise Rum kesiminin bir hayal peşinde olduğunu söyledi. Atun, “Rumlar Maraş’tan gittikten sonra bağımız kopmasın diye bir seçim yaptı. Belediye yok ama başkanları var. Yaptıklarının hukuki bir karşılığı yok. Sadece bir hayal peşindeler” dedi.

TÜRKİYE BÖLGEDE OYUN KURAN BİR DEVLET

Rumların yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Atun, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs’a bakış açısını daha da değiştirdi. Eskiden ortaklık yapalım, federasyon kuralım havası vardı. Artık Kuzey’de KKTC var burası Türk yönetimi altında. Türkiye çok güçlü, oyun kuran bir devlet bölgede. Rumlar 45 yıldır oynuyor aynı şekilde devam edecekler” ifadelerini kullandı.

  • Beş aday yarışıyor
  • Andreas Lordos
  • Rum yönetimince düzenlenecek ve kapalı Maraş nüfusuna kayıtlı olduğunu öne sürdüğü kişilerin oy kullanacağı sözde belediye başkanlığı seçiminde; AKEL, DİKO ve Vatandaşlar İttifakı adayı Dr. Simos İoannu, DİSİ tarafından desteklenen iş insanı Nikos Karullas, ELAM Milletvekili Linos Papayannis ile bağımsız adaylar Andreas Lordos ile Georgios Stavri aday olacaklar.

Maraş'ın tapusu bizde
GÜNDEM
Maraş'ın tapusu bizde
Türkiyeyietkileyecek öneri

Türkiye'yi
etkileyecek öneri

1 Ekim'den itibaren düşürmeyi planlıyorlar.
Şanlıurfaya kritik ziyaret

Şanlıurfa'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
e-kayıt başladı

'e-kayıt' başladı

Adaylar 21 Ağustos'a kadar kaydını tamamlamalı.
Yüzde 15 düşecek

Yüzde 15 düşecek

Genelge Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.
Kontrolden<br>çıkması an meselesi

Kontrolden
çıkması an meselesi

​Mescid-i Aksa'ya saldırı felakete sürükleyecek.
İmha edildi

İmha edildi

Zap bölgesindeki PKK hedeflerine hava harekâtı.
Bölünmeye sürükleniyor

Bölünmeye sürükleniyor

​Güney Geçiş Konseyi kararlı olduklarını duyurdu.
Sıcaklıklar düşecek

Sıcaklıklar düşecek

Sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Gerginlik tırmanıyor

Gerginlik tırmanıyor

Kontrol hattında bir Pakistan askeri öldü.
3 bakanlıkta<br>çok sayıda atama

3 bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İmzaya kaldı

İmzaya kaldı

​Fenerbahçe yeni sol bekini her an açıklayabilir.
81 günlük <br>hasret bitiyor

81 günlük
hasret bitiyor

Süper Lig'de Cemil Usta sezonu bugün başlıyor.
Trump<br>20 mil sözü verdi

Trump
20 mil sözü verdi

​Teklif taleplere yakın olmasına rağmen Türkiye temkinli yaklaşıyor.
Otobüsler<br>mercek altında

Otobüsler
mercek altında

​15 gün içinde 4 otobüs yanınca harekete geçildi.
Sahte plakalı<br>tırla dolandırdı

Sahte plakalı
tırla dolandırdı

Cezaevi'nden izinli çıkıp 540 çuval yem çaldı.
Rumlar<br>hayal görüyor

Rumlar
hayal görüyor

​45 yıldır belediyesi olmayan kente başkan seçecekler.
ABD'li<br>vekillere İsrail yasağı

ABD'li
vekillere İsrail yasağı

Trump'ın fişlemesinden sonra ABD'li vekillere İsrail'e giriş yasağı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.