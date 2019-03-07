Dünya Rumların nüfus oyunu
AVRUPA

Rumların nüfus oyunu

Doğu Akdeniz’de enerji paylaşımında Türkiye ve KKTC’yi bypass etmek isteyen Kıbrıs Rum Yönetimi, karada da oyun peşinde. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’deki Rum nüfusunu artırmak ve yeniden dönüşünü sağlamak için teşvik düzenlemesi hazırladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
​Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı
​Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı

Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Rumlara yapılan yardımlara ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Yardım yapılacaklara ilişkin ilgili maddeye “yeniden yerleşenler” şeklinde ifade eklendi. Bu kapsamda hala Güney Kıbrıs’ta bulunan Rum gençler, KKTC’de ebeveynlerinin köylerine yeniden yerleşmeye teşvik edilecek. Dönüşe razı olacaklara geçmişte Rumlara ait mülklere sahip çıkmaları karşılığında ödenek verilecek. Bu çalışma özellikle Karpaz bölgesi için titizlikle yürütülecek.

EK ÖDEMELER YAPILACAK

KKTC’deki demografik yapıyı hedef alan plana karşı uyanık olunması gerektiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr.Emete Gözügüzeli “Rumlar burada Karpaz bölgesinin kendilerine ait olduğunu tanımlamak, bu anlamda hareket etmek için bu adımları atıyor” dedi.

SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK

  • Gözügüzeli şunları kaydetti: “Kuzey’de Rum nüfusun artması buradaki seçimlerde büyük sıkıntılar çıkartacak. Türk asıllı Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimler için Rum Partisi AKEL tarafından aday gösterilmesi Rumların burada etkisini artırma çabasıydı.” Bu adımın atılması tabi ki tehlikelidir. Bütün bu zemin kaypaklığı Akıncı’nın ve hükümetin tutumundan kaynaklanmaktadır. Güney’in izlediği bu stratejilere net bir tutum sergilenememiştir.” KKTC’de özellikle Karpaz bölgesinde yaşayan Rumlar, Birleşmiş Milletler desteğiyle belli dönemlerde Güney tarafından yardım alıyor. Burada yaşayanlara gıda ve benzeri yardım gönderiliyor.

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