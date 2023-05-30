'Rus askeri harcamaları 2022’de yüzde 9,2 arttı'

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca günlük yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair istihbarat raporuna göre, 25 Mayıs’ta Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Rus askeri harcamalarının 2022’de yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Raporda, “SIPRI, bunun Rusya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4,1'ine eşit olduğunu değerlendiriyor. Rusya'nın gerçek askeri harcamaları, özellikle Şubat 2022'den bu yana, gizli bütçe kalemlerinin kullanımının artması ve şeffaflığın olmaması nedeniyle oldukça belirsiz. Rusya, Mayıs 2022'de askıya aldığı önemli harcama dökümlerini yayınlamaya kısa bir süre önce yeniden başlamıştır. Askeri harcamaların yüksek kalmaya devam edeceği neredeyse kesin ve bu da Rus hükümetinin mali durumu üzerinde baskı yaratıyor” denildi.