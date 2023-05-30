|
Dünya

'Rus askeri harcamaları 2022’de yüzde 9,2 arttı'

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihbarat raporunda yer alan bilgilere göre, Rus askeri harcamalarının 2022’de yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

11:37 . 30/05/2023 Salı
DHA
Askeri harcamaların yüksek kalmaya devam etmesi mali durum üzerinde baskı oluşturuyor.

Askeri harcamaların yüksek kalmaya devam etmesi mali durum üzerinde baskı oluşturuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca günlük yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair istihbarat raporuna göre, 25 Mayıs’ta Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Rus askeri harcamalarının 2022’de yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Raporda, “SIPRI, bunun Rusya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4,1'ine eşit olduğunu değerlendiriyor.  Rusya'nın gerçek askeri harcamaları, özellikle Şubat 2022'den bu yana, gizli bütçe kalemlerinin kullanımının artması ve şeffaflığın olmaması nedeniyle oldukça belirsiz. Rusya, Mayıs 2022'de askıya aldığı önemli harcama dökümlerini yayınlamaya kısa bir süre önce yeniden başlamıştır. Askeri harcamaların yüksek kalmaya devam edeceği neredeyse kesin ve bu da Rus hükümetinin mali durumu üzerinde baskı yaratıyor” denildi.



#İngiltere
#Savunma Bakanlığı
#Rusya
#askeri harcama
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan Fidan kimdir?