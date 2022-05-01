Rus devlet kanalında Batı'ya nükleer tehdit

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 66. gün geride kalırken, Rus devlet kanalında, Moskova’nın olası nükleer silah kullanımı masaya yatırıldı. Perşembe günü Rusya’nın devlet televizyonu Kanal 1’de yayınlanan ‘60 Dakika’ adlı tartışma programına katılan uzmanlar ve Moskova yanlısı analistler, Rusya’nın Avrupa’ya nükleer füze gönderebileceği şehirleri harita ile gösterdi. Füzelerin saniyeler içinde Avrupa başkentlerine ulaşabileceği belirtilen programda, sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, “Bir Sarmat füzesi göndersek İngiltere diye bir şey kalmaz” tehdidinde bulundu. Daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemiş ve ‘sonbahara doğru’ İngiltere’yi vurabileceklerini dile getirmişti.

HARİTA YAYINLADILAR

Rusya’nın en çok izlenen tartışma programlarından ‘60 Dakika’da konuklar, İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey’nin, “Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik saldırılarının ‘meşru’ olacağı” yönündeki sözlerini masaya yatırdı. Putin’in emriyle Avrupa’daki üç başkente nükleer saldırı düzenlenebileceği şeklinde skandal ifadelere yer verilen programda, füzelerin Litvanya ile Polonya arasında, Rusya ile kara bağlantısı bulunmayan Rus toprağı Kaliningrad’dan fırlatılabileceğini gösteren bir harita da yayınlandı. Bunların Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği öne sürüldü.

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Aleksey Zhuravlyov

KİMSE SAĞ KALMAZ

Rusya Devlet Duması (Rus Parlamentosunun alt kanadı) Başkan Yardımcısı ve milliyetçi Rodina Partisi Genel Başkanı Aleksey Zhuravlyov, tek bir Sarmat füzesiyle İngiltere’nin yok edilebileceğini söylerken, “Bir kronometre al ve 202’ye kadar say. Onlarla böyle konuşursun. Başka dilden anlamazlar” ifadelerini kullandı. Programın konuklarından olan bir diğer siyasetçi ise Avrupa’nın da nükleer silahla karşılık verebileceğini ve savaş bu noktaya gelirse kimsenin sağ kalmayacağını belirtti.

KARŞILIKLI SİNİR HARBİ

Savaşta Moskova ile NATO arasındaki gerilim hızla tırmanırken, geçen hafta İngiliz bakan Heappey, “Londra’nın, Ukrayna ordusunun Rusya’nın altyapısını hedef alan saldırılarını desteklediğini ve İngiliz silahlarının bu saldırılarda kullanılmasının ‘tümüyle meşru’ olduğunu” söylemişti. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir” demişti. Zaharova ayrıca, Kiev’e dönen Batılı diplomatların da bombaların hedefi olabileceği sözleriyle Avrupa ülkelerine tehditte bulunmuştu.

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