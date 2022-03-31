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Dünya Rus milyarderlere seçmece yaptırım
AVRUPA

Rus milyarderlere seçmece yaptırım

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımlardan bazı Rus oligarklar muaf tutuldu. En zengin 20 Rus milyarderin yarısı yaptırım dışı kaldı. Y

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rus milyarderlere seçmece yaptırım
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ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımlardan bazı Rus oligarklar muaf tutuldu. En zengin 20 Rus milyarderin yarısı yaptırım dışı kaldı. Yaptırım uygulanmayan Rus milyarderler listesinin başında ise Rusya’nın en zengin kişisi olan Metal devi Norilsk Nickel’in başkanı Vladimir Potanin bulunuyor. Potanin’in servetinin 20,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Washington yönetimi 2018 yılında alüminyum devi Oleg Deripaska’ya yaptırım uygulamış; söz konusu karar sonrası küresel fiyatlarda ciddi artış yaşanmıştı.

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