Rus ordusu Ukrayna'da Nikolayev valilik binasını vurdu

Nikolayev Valisi Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda binanın yarısının yıkıldığını, valinin makam odasının da isabet aldığını bildirdi.

Mucize eseri yaklaşık 100 kişinin kurtulduğunu belirten Kim, enkaz altında 8 sivilin bulunduğunu, onları kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.

Üç askerin ise kayıp olduğunu bildiren Kim, "Galiba işgalciler Nikolayev'i işgal etmekten vazgeçti. Çünkü bir yeri işgal edecekseniz size orada yönetim noktası lazım. Nikolayev'i ele geçiremeyeceklerini anladılar ve bize böyle 'selam vermeye' kalktılar. Biz de 'selamı aldık' ve aynen karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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