​Rusların infaz listesi var: Zelenskiy ilk sırada

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi ile ilgili şok iddialar gelmeye devam ediyor. Putin yönetiminin, Kırım’a girişi yasaklanan Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri başta olmak üzere çok sayıda Ukraynalı yöneticiye suikast planladığı iddia edildi.

Ukrayna istihbaratına dayandırılan iddia göre listede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Kırım Tatarları Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov’un da aralarında bulunduğu Tatarlar yer alıyor.

UKRAYNA İSTİHBARATI ULAŞTI

İnfaz listesine ilişkin bilginin Ukrayna istihbarat güçlerine dayandırıldığını aktaran Kırım Tatar Milli Meclisi Temsilcisi Zafer Karatay, “Bu listenin Zelensky yönetiminin Rusya’nın taleplerini kabul etmemesi halinde mevcut direnişi sürdürebilecek kişilere yönelik olduğu ifade ediliyor. Operasyon başlar başlamaz ortaya çıkan ilk kargaşada Kiev’i ele geçirmeyi hedefleyen Rus güçleri bu kapsamda Kiev yakınlarındaki havalimanlarına hava birlikleri indirip, bölgeye hızlı bir biçimde asker ve silah sevkedilmesi için girişimde bulundu. Ukrayna yönetimini kendi taleplerine razı etmeye, büyük kayıplar vermeden savaşı uzun sürmeden bitirmeye gayret ediyorlardı. İşte Kiev’i ele geçirmeyi hedefledikleri bu 24 saatlik sürede, mevcut direnişi devam ettirme ihtimali olan insanlara yönelik infaz listeleri hazırlanmış” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 56 Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden yaklaşık 190 bin askerle kuşatan Rusya'nın her an işgal için harekete geçebileceği ihtimali, dünyayı allak bullak etti. Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi. Savaş çıkaracak karar sonrası Rus askerinin söz konusu bölgelere girmesi bekleniyor. İşte Rusya-Ukrayna arasında hızla yükselen gerilimde son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler.. 05.11: Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması. Toplantıda söz alan İngiltere temsilcisi, \"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Rusya'ya yaptırım uygulanmalı. Rusya bizi yolun sonuna getirdi\" ifadelerini kullandı. Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, 'Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor' dedi. Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, 'Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Rusya tanıma kararını geri çekmeli' ifadelerini kullandı. Almanya temsilcisi 'Biz Ukrayna'nın yanındayız' diyerek desteklerini ortaya koydu. 04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı. 04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, \"Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim\" dedi. 03.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, \"Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihalilidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunu destekliyoruz. Ukrayna, Batı'dan 'net destek' bekliyor. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz.\" açıklamasını yaptı. 02.25: Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Donesk ve Luhansk ile ilgili bir kararname imzaladı. Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı. 02.15: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi. 01.44: Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu. 01.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi. 01.34: Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı. 01.19: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı. Blinken, \"Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız\" dedi. 01.06: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etmek için 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi. 00.36: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu. 23.41: ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü. Beyaz Saray'dan Putin'in kararı sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, \"Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Bu adımı bekliyorduk, derhal yanıt vermeye hazırız.\" denildi. 23.06: Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Rusya'nın tanıma kararı alması halinde yaptırımlar masada olacak.' açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, ise 'AB karara yaptırımlarla karşılık verecek' dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg mesajında; ‘’Rusya'nın kendi kendini ilan eden “Donetsk Halk Cumhuriyeti”ni ve “Luhansk Halk Cumhuriyeti”ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor’’ dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı. 21.44: Putin halka sesleniş konuşması yaptı. Putin, \"Donbas'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı. Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanı temele konulan bir mayındı. Ukrayna'ya gerçek \"dekomünizasyonun\" ne olduğunu göstermeye hazırız.Ukrayna dış güçlerin kontrolü altındadır. Ukrayna, ABD'nin kolonisidir ve hükümetin başında da kuklalar vardır. Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. NATO'nun gerçek hedeflerini hepimiz biliyoruz. Güvenlik endişelerimizi göz ardı ettiler. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz. Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar. NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Her şartta yaptırımları uygulayacaklarını düşünüyorum. Temel prensiplerimiz konusunda diyalog sonuç vermediğinden Rusya, güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır. Donbas'taki konuya gelecek olursak buradaki sorunun barış konusunda gereken adımların atılmadığını görüyoruz. Bir gün geçmiyor ki çatışma olmasın. Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. BBuradaki Rus vatandaşlarına desteğimi açıklıyorum.\" dedi. 21.30: Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkede sıkıyönetim uygulamasına izin verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti\" dedi. 21.16: Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı. 20.03: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik verdiği güvencelerin aksine hareket ettiğini belirterek, \"Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var\" dedi. 19.17: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu. 18.56: Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. 18.36: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı. 17.59: Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, 'Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı. İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna'dan, Rusya'ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi' dedi. 17: 05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Barışçıl bir şekilde refah içinde ülkemizi geliştirmek istiyoruz, çatışma aramıyoruz kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Burada gerçekleri de anlamak mecburiyetindeyiz\" ifadelerini kullandı.<br><br>\"Eğer Ukrayna bir NATO üyesi olursa, ülkemize yönelik somut tehditler ciddi şekilde artacaktır\" diyen Putin şöyle devam etti: \"Gürcistan ve Ukrayna için NATO üyeliği kapısı açıldı. Bu ABD'nin baskılarıyla oldu. ABD her türlü anlaşmayı gözardı edebilir, silebilir, yırtabilir. Ancak şimdi bu konuda bile ortak karar veremiyoruz.<br><br>Rus lider ayrıca doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeleri tanımayı düşündüğünü de açıkladı.<br><br>Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken'ın 24 Şubat'ta bir görüşme gerçekleştirecekleri açıklandı.<br><br>Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da açıklamalarda bulunarak, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerin yakınında ciddi bir yığınak yaptığını öne sürerek, Kiev yönetimini bu bölgeleri bombalamakla suçladı.<br><br>Doğu Ukrayna'da tansiyonun çok yüksek olduğunu vurgulayan Şoygu, Ukrayna'nın nükleer kapasitesinin İran veya Kuzey Kore'den daha fazla olduğunu iddia etti. 16:40 : Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların lideri, Putin'e kağıt üstündeki Luhansk Cumhuriyeti'ni tanıması için çağrı yaptı. 15:53 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını gösteren istihbarat raporlarının görüldüğünü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının fiilen başladığını söyledi.<br><br>Sözcü, \"Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Başkan Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor\" ifadelerini kullandı. 15.50 : Rus ordusu, Ukrayna askerlerinin Rusya sınırını ihlal etmeyi denediğini ve geri püskürtüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Ukrayna tarafından sınırı geçmeye çalışan beş kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir zırhlı aracın da yok edildiği belirtiliyor.<br><br>Buna karşılık \"Rostov bölgesinde kuvvetimiz yok\" açıklaması yapan Kiev yönetimi, Moskova'nın iddiasını yalanladı 14.40 : Rusya lideri Vladimir Putin, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'la Pazar günü saatlerce telefonda konuşmuş ve gece saatlerinde ABD ile Rusya liderlerinin görüşeceği dünyaya duyurulmuştu.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden Rus mevkidaşıyla görüşmeyi prensipte kabul etti, Kremlin ise bugün yaptığı açıklamada henüz bir takvim belirlenmediğini ancak liderlerin her an görüşebileceğini kaydetti. 14.35 : Washington Post gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra öldürülecekler veya kamplara gönderilecekler şeklinde bir liste hazırladığını duyurdu. John Hudson ve Missy Ryan imzalı haber, Birleşmiş Milletler'e gönderilen bir mektuba dayandıırldı.<br><br>ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Bathsheba Crocker tarafından kaleme alınan mektup, Rusya'nın işkence, yerinden etme veya yaygın şekilde insanların acı çekmesini planladığını kaydediyor.<br><br>Washington Post'un yayınladığı mektupta, Rus ordusunun işgalin ardından Rusya ve Belarus'tan Ukrayna'ya sürgüne giden muhalifler, gazeteciler, yolsuzluk karşıtı aktivistler, savunmasız etnik ve dini azınlıklar ile LGBTİ+ bireyleri hedef alacağını belirtiyor.<br><br>Gazetenin haberi Rusya'da yankı buldu, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada mektubu yalanladı: \"Gerçek bir uydurma haberi, bir yalanı fark ettiniz mi? Gerçek bir hayal. Öyle bir liste yok. Liste sahte.\"<br><br> 13.55 : Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Rusya destekli kağıt üstündeki Donetsk yönetimi, olağanüstü hal ilan etti. Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetim sekiz yıldır Ukrayna ordusu ile savaşıyor. 13.20 : Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusu tarafından atılan bir top mermisinin Rostov bölgesindeki bir sınır kontrol noktasını vurduğunu duyurdu. FSB'ye göre, tamamen yok olan nöbet noktası sınıra yaklaşık 150 metre uzaklıkta.<br><br>17 Şubat Perşembe gününden bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusunun karşı karşıya olduğu Donbas bölgesindeki cephe hattında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Sayıları 2 bini çoktan aşan ateşkes ihlallerinde taraflar birbirini suçluyor.<br><br>FSB'nin açıkladığı yeni saldırı, gerilimde ilk kez Rus topraklarının hedef alındığı anlamına geliyor.<br><br>Ancak söz konusu top mermisi bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Rus medyası, savaşa yol açmasından korkulan gerilimde yalnızca kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin açıklamalarına yer verip sürekli Ukrayna'yı suçluyor.<br><br>Nitekim Ukrayna ordusu, söz konusu top saldırısını yalanlayıp Moskova'nın sahte haberler yaydığını bildirdi.<br><br>Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Donetsk yönetimi, Pazartesi gününün erken saatlerinde çatışmaların Rusya sınırı yakınlarında devam ettiğini açıklamıştı. 11.50 : Kremlin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında düzenlenecek bir zirve için henüz somut bir planın bulunmadığını ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini duyurdu.<br><br>Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi.<br><br>Ayrıca Putin'in yakında Rusya güvenlik konseyine hitap edeceği bilgisi paylaşıldı. 11.30 : Ukrayna'dan yapılan ilk açıklamada, Biden-Putin zirvesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Fransa lideri Emmanuel Macron'un başlattığı girişimin hayata geçirilebileceğini umduklarını söyledi.<br><br>Bakan Reznikov, bunun yanında Rusya'ya karşı hazırlanmış yaptırımlar listesinin en azından bir kısmının açıklanmasını istedi. 11.25 : Rusya sınırına kuş uçuşu yalnızca 14 kilometre uzaklıktaki bir tren istasyonunda beş gün kalan Rus askerlerinin fotoğrafları, gündeme bomba gibi düştü. Rusya'nın elit motorize birliğinden 100'ü aşkın askeri Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayıldı. Askerlerin bulunduğu konum, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabası. Belgorod bölgesine bağlı kasabanın nüfusu, son sayıma göre 2 bin 696.<br><br>2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.<br><br>Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler Pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı. 10.40 : Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus hükümetinin Ukrayna'nın doğusundaki insanların hayatıyla oynadığını söyledi. Moskova yönetiminin yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini kaydeden Baerbock, krizi yaratan ülkenin Rusya olduğunu ve çözümün de Rusya'ya bağlı olduğunu dile getirdi. 10.30 : Belarus, tatbikat için ülkede bulunan yaklaşık 30 bin Rus askerinin güç gösterileri bittikten sonra da kalabileceğini açıkladı.<br><br>Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, NATO birliklerinin ülkesinin çevresinden ayrılıp ayrılmamasının Rus askerlerinin çekilmesinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Belarus'un ittifak üyeleri Polonya, Letonya ve Litvanya ile sınırı bulunuyor.<br><br>General Guleviç, \"Belarus sınırı yakınları dahil, Doğu Avrupa bölgesine konuşlandırılan güçler ve teçhizatın durumu, olayların nasıl gelişeceğini etkileyecek faktörlerden birisi olacak\" dedi.<br><br>10-20 Şubat tarihleri arasında Belarus topraklarında tatbikat yapan yaklaşık 30 bin Rus askerinin Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmayacağı Pazar günü duyurulmuştu. 10.25 : Avrupa Birliği, gerilimi düşürmek için ABD ve Rusya arasında gerçekleşecek görüşmeye destek verdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Washington ve Moskova arasında yeni müzakereler düzenlemeye yönelik son girişimi desteklediğini söyledi.<br><br>Borrell, Brüksel'deki bir toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, \"Liderler düzeyinde, bakanlar düzeyinde, hangi formatta olursa olsun, masada nasıl konuşulursa konuşulsun, savaştan kaçınmak için diyaloğa şiddetle ihtiyaç var\" dedi.<br><br>Fransa'nın, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir zirve üzerinde prensipte anlaştıklarını açıklamasının ardından Borrell, \"Diplomatik görüşmeler krize çözüm aramanın en iyi yolu\" ifadelerini kullandı. 09.40 : Rus medyası, Ukrayna ordusunun top atışlarında Donbas'taki iki okulun isabet aldığını bildiriyor. Son saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti. Rus medyası, Pazar günü de iki sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.<br><br>Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri, kağıt üstünde.<br><br>Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar, sekiz yıldır Ukrayna ordusuyla savaşıyor. Rus medyası ise, son aylarda tırmanan gerilimde yalnızca Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin açıklamalarına yer verip sürekli Ukrayna'yı suçlayan yayınlar yapıyor. 08.50 : ABD ve Rusya liderlerinin buluşmayı kabul etmesi, beklendiği gibi dünya medyasında ilk haber.<br><br>Washington Post, ABD liderinin Putin'in Ukrayna'yı işgal etmemesi halinde görüşeceğini öne çıkarıyor. New York Times gazetesi, dünyanın soluğunu tutarak beklediği randevunun Fransa'nın teklifiyle hayata geçtiğini kaydediyor.<br><br>BBC 'Biden Putin'le zirveyi prensipte kabul etti' manşetini attı, Rus medyasından İzvestia da benzer şekilde 'Putin ve Biden Macron'un zirve teklifini kabul ettiler' başlığını kullandı.<br><br>Komsomolskaya Pravda, Ria Novosti, Kommersant, Vedomosti, Rossiyskaya Gazete gibi yayın organlarında ise haber alt sayfalarda yer alıyor. Söz konusu yayınlarda Donetsk ve Lugansk'taki çatışmalar ilk sayfadan veriliyor.<br><br>Wall Street Journal ise, liderlerin buluşmayı kabul etmesine rağmen Putin'in işgal emri verdiğini yazdı. Habere göre, ABD istihbaratından bir yetkili, Putin'in komandolarına çoktan saldırı emri verdiğini söyledi. 08.35 : ABD merkezli teknoloji şirketi MAXAR, Ukrayna sınırından çekilmiş yeni uydu fotoğraflarını paylaştı.<br><br>Fotoğraflar, Rusya'nın askerlerini çekmek yerine farklı yerlerdeki üslerine yeni birlikler gönderdiğini kanıtlıyor. 20 Şubat'ta çekilen karelerde Soloti'deki Rus konvoyu göze çarpıyor. Valuyki'deki üsse ise helikopterlerin sevk edildiği görülüyor. Ayrıca taarruz grubundaki birlikler de söz konusu üsse konuşlanmış durumda. Ukrayna sınırına yaklaşık 25 kilometer mesafedeki Belgorod yakınlarında yer alan üsse de bir muharebe grubunun sevk edildiği yine fotoğraflar tarafından ortaya kondu. 08.20 : Uluslararası haber ajansları, Donbas'ta kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinden Rusya'ya yapılan tahliyelerin fotoğraflarını servis ediyor. Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki cephe hattında son birkaç gündür patlama sesleri kesilmiyor. Rusya, desteklediği bölgeden sivilleri otobüsler veya trenlerle kendi topraklarına taşıyor. Yerel kaynaklar, 700 bin kadar sivilin tahliye edileceğini aktarıyor. 08.15 : New York Times gazetesinde yayımlanan bir analiz, Rus lider Vladimir Putin'in ani bir baskın mı yoksa küçük saldırılarımı seçeceğinin dünyanın vereceği tepkilere göre şekilleneceğini kaydediyor. Buna göre, Belarus'taki askerlerini tutmaya karar veren Putin önümüzdeki birkaç hafta stratejik bir seçim yapacak.<br><br>Gazeteye konuşan uzmanlar, Nazi Almanyası'nın literatüre soktuğu Blitzkrieg, yani ani bir baskın beklemiyor. Bunun yerine konulan en kötü senaryo ise, bir veya iki hafta terör, daimi roket atışları, sokak savaşları ve en sonunda da demokratik seçimle gelmiş hükümeti destekleyen herkesin avlanması. 08.05 : Rus ordusu 10'u aşkın savaş gemisini Kerç Boğazı'ndan geçirerek Karadeniz'den Azak Denizi'ne gönderdi. Ardından batısı ve kuzeyi tamamen Ukrayna kıyılarından oluşan iç deniz Azak'ta gece yarısından itibaren NOTAM ilan etti. Böylece, Ukrayna'nın hem ticari hem askeri gemilerinin Karadeniz'le neredeyse iletişimi kopmuş oldu. 07.45 : Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya karşı devasa bir yaptırım paketini Batılı müttefikleriyle birlikte hazırlayan ABD'nin planındaki detaylar sızdı. Buna göre, Washington yönetimi Rus bankalarıyla ilişkilerini kesecek. Rusya ekomisine darbe vurmayı hedefleyen adımla bankaların uluslararası ağa erişimi dondurulacak.<br><br>Yaptırıma uğrayacak söz konusu bankalar arasında VTB Bank VTBR.MM, Sberbank SBER.MM, VEB ve Gazprombank GZPRI.MM bulunuyor. 07.10 : ABD ve Rusya liderleri, krizi görüşmek üzere bir araya gelmeyi kabul etti. Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği randevu, Fransa lideri Emmanuel Macron tarafından önerildi.<br><br>Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le yapılacak zirveyi prensipte kabul ettiğini duyurdu. Washington'a göre, söz konusu zirve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme koşulunda gerçekleşebilecek.<br><br>BBC'ye göre, görüşmeler, Avrupa'da uzun yıllardır görülen en büyük güvenlik krizi konusunda bir çözüm yaratabilir.<br><br>07.00 : Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeleri gün boyunca anbean canlı blog olarak aktaracağız. Savaş çıkaracak hamle sonrası dikkat çeken iddia: Putin ölüm listesi hazırladı Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde. Putin halka sesleniş konuşmasında "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Karar sonrası söz konusu bölgelere Rus askerinin girmesi yönünde talimatın verildiği de öne sürüldü. Washington Post gazetesi ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra öldürülecekler veya kamplara gönderilecekler şeklinde bir liste hazırladığını duyurdu. Putin'in savaş çıkaracak kararı sonrası tepkiler ise peş peşe geldi. İşte yaşanan son gelişmeler... BiP'te paylaş

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TATARLAR LİSTEDE

Listede Kırım Tatarlarının başı çektiğini anlatan Karatay, “Kırım tatarları 8 senedir işgale razı değiller, direniyorlar. Demokratik oylarla seçilmiş en üst yetki verdikleri Kırım Tatar Milli Meclisi başı çekiyor. Listede Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve mevcut yasaklanan üyeler, Ukrayna Dışişleri Bakanı 1. Yardımcısı Emine Cebbar’ın da yer aldığı ifade ediliyor” diye anlattı.