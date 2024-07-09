|
Dünya

Rusya 5 şehri bombaladı

Rus güçleri Ukrayna'nın Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerine büyük çaplı füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 36 kişi öldü 166'dan fazla kişi de yaralandı. Vurulan yerler arasında çocuk hastanesi de var.

04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:58 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Rus güçleri, aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırısı düzenleyerek konut binalarına ve altyapıya zarar verdi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine füze yağdırdığını, ülke genelinde 36 kişinin öldüğünü, 166 kişinin yaralandığını ve bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi. NATO zirvesi öncesi Kiev’e gerçekleştirilen saldırı, Rusya’nın Batı’ya meydan okuması olarak yorumlandı.



#Rusya
#Ukrayna
#Saldırı
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En düşük emekli maaşına zam kararı! Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak! 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek