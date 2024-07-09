Rusya 5 şehri bombaladı

Rus güçleri, aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırısı düzenleyerek konut binalarına ve altyapıya zarar verdi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine füze yağdırdığını, ülke genelinde 36 kişinin öldüğünü, 166 kişinin yaralandığını ve bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi. NATO zirvesi öncesi Kiev’e gerçekleştirilen saldırı, Rusya’nın Batı’ya meydan okuması olarak yorumlandı.