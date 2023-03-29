Rusya: ABD'nin Yeni START konusunda davranışını değiştirmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rus haber ajansı Tass'a röportaj veren Lavrov, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD arasındaki Yeni START konusuna değinen Lavrov, söz konusu anlaşmanın ülkesi tarafından askıya alındığına dikkati çekti.
ABD'nin bu anlaşmanın prensiplerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, söz konusu prensiplerin Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarı koruma çabaları bağlamında karşılıklı güven, saygı ve işbirliğine dayalı olduğunu belirtti.
'Transdinyester'deki durum Moldova yönetiminin siyaseti yüzünden geriledi'
Bu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının dondurulduğunu söyleyen Lavrov, Batı'nın meseleye ilişkin izlediği siyasetin buna neden olduğunu vurguladı.