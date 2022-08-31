Dünya Rusya Avrupaya gaz sevkiyatını durdurdu
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Rusya Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurdu

Rusya, bakım çalışmaları nedeniyle Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurdu
Rusya Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurdu

Rus gazının Baltık üzerinden önce Almanya’ya, buradan da birçok Avrupa ülkesine taşındığı Kuzey Akım 1 gaz boru hattında bakım çalışmaları devam ediyor. Rus devlet enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım Boru Hattı üzerindeki çalışmaların 3 gün süreceğini bildirerek, "Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğalgaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak" denildi.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleri ile birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurarak, "Siemens’in teknik raporlarına göre blok çatlakları, deformasyonlar, yanık lekelerinin incelenmesi, blokların temizlenmesi, yağ kaçakları, bağlantı noktalarının sıkılması, emniyet valflerinin kontrolü ve yanan gazın tahliyesi gibi bakımların yapılması gerekmektedir. Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında bir dizi rutin bakım nedeniyle Siemens ortaklarıyla 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 3 gün süreyle operasyonlar gerçekleştirilecektir" açıklamasını yapmıştı.

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