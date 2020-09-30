Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı

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Diyarbakır'da terörün finansı uyuşturucuya büyük darbe vuruldu

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışmada 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri bulundu.