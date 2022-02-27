Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Hayat

28 Şubat’ın Z kuşağıyız

Sena Nur Yüksel, Ezgisu Ören, Züleyha Köse, Melda Günaydın, Dilan Yelken ve Zehra Dündar 28 Şubat sonrası dünyaya gelen altı genç. Onlar 28 Şubat dönemi okudukları ve çalıştıkları kurumdan atılan yakınlarının hayatlarına şahitlik ederek büyüdü. 28 Şubat’ı bu defa gençler anlatıyor.