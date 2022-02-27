Dünya Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı
AVRUPA

Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

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