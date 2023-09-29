Rusya Devlet Başkanı Putin darbeci Hafter'i Moskova'da ağırladı

Halife Hafter - Vladimir Putin
Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, "Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi." dedi.
Şoygu ile de görüştü
Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.
Libya'da Muammed Kaddafi'nin iktidardan devrilmesinin ardından ülkede istikrar bir türlü sağlanamadı. 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından ülkede iki hükümetli bir yapı ortaya çıktı. Bir tarafta uluslararası toplum tarafından meşru görülen Trablus yönetimi, diğer tarafta CIA ile derin bağlantıları olan Halife Hafter güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Trablus hükümetine verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye sık sık meydan okuyan ve Libya topraklarının büyük bölümünü işgal eden Halife Hafter kim ve ne amaçlıyor? Hafter'in darbe girişimlerini, CIA ile bağlantılarını ve FETÖ'ye nasıl komşu olduklarını anlattık. Elde edilen bilgilere göre ABD vatandaşı olan ve seçimlerde oy kullanan Hafter, CIA'in merkezine 15 dakikalık mesafede yaşamış.
Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Libya'da yaşanan gerilim ve akan kanın durması için iki ülkenin yaptığı ateşkes çağrısına ilk olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Meclis olumlu karşılık vermişti. Bu gece Hafter güçleri de yaptığı videolu paylaşımda Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yaptığı çağrıya yanıt verdi ve ateşkes Türkiye saati ile 01.00'de resmen yürürlüğü girdi. Yerel saatle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı. Son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte gece sessiz geçti. Ayrıca konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ateşkesi siyasi çözüme yönelik atılmış ilk adım olarak nitelendirirken, bu yolda daha çok adım atılması gerektiğini belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı 2,5 ton uranyum bulundu. Ajansı harekete geçiren kayıp uranyumun, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler tarafından Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda bulunduğu belirtildi.
HDP'li Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, darbeci Hafter'in El-Mustakbel Partisi'nin Başkanı Dr. Abdulhadi El Huvej'le Bingazi'de bir araya geldi. Hafter'e bağlı isimlerle bir araya gelen HDP heyeti, toplantıda "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.