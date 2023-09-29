Rusya Devlet Başkanı Putin darbeci Hafter'i Moskova'da ağırladı

Libya'da Muammed Kaddafi'nin iktidardan devrilmesinin ardından ülkede istikrar bir türlü sağlanamadı. 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından ülkede iki hükümetli bir yapı ortaya çıktı. Bir tarafta uluslararası toplum tarafından meşru görülen Trablus yönetimi, diğer tarafta CIA ile derin bağlantıları olan Halife Hafter güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Trablus hükümetine verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye sık sık meydan okuyan ve Libya topraklarının büyük bölümünü işgal eden Halife Hafter kim ve ne amaçlıyor? Hafter'in darbe girişimlerini, CIA ile bağlantılarını ve FETÖ'ye nasıl komşu olduklarını anlattık. Elde edilen bilgilere göre ABD vatandaşı olan ve seçimlerde oy kullanan Hafter, CIA'in merkezine 15 dakikalık mesafede yaşamış.