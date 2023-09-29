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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin darbeci Hafter'i Moskova'da ağırladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter ile Moskova'da görüştüğünü bildirdi.

00:38 . 29/09/2023 الجمعة
AA
Halife Hafter - Vladimir Putin

Halife Hafter - Vladimir Putin

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, "Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi." dedi.

Şoygu ile de görüştü

Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.


Libya'nın yeni diktatör adayı Hafter: ABD'de oy kullandı, CIA'in komşusu oldu!
Libya'nın yeni diktatör adayı Hafter: ABD'de oy kullandı, CIA'in komşusu oldu!

Libya'da Muammed Kaddafi'nin iktidardan devrilmesinin ardından ülkede istikrar bir türlü sağlanamadı. 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından ülkede iki hükümetli bir yapı ortaya çıktı. Bir tarafta uluslararası toplum tarafından meşru görülen Trablus yönetimi, diğer tarafta CIA ile derin bağlantıları olan Halife Hafter güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Trablus hükümetine verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye sık sık meydan okuyan ve Libya topraklarının büyük bölümünü işgal eden Halife Hafter kim ve ne amaçlıyor? Hafter'in darbe girişimlerini, CIA ile bağlantılarını ve FETÖ'ye nasıl komşu olduklarını anlattık. Elde edilen bilgilere göre ABD vatandaşı olan ve seçimlerde oy kullanan Hafter, CIA'in merkezine 15 dakikalık mesafede yaşamış.

Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Libya'da yaşanan gerilim ve akan kanın durması için iki ülkenin yaptığı ateşkes çağrısına ilk olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Meclis olumlu karşılık vermişti. Bu gece Hafter güçleri de yaptığı videolu paylaşımda Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yaptığı çağrıya yanıt verdi ve ateşkes Türkiye saati ile 01.00'de resmen yürürlüğü girdi. Yerel saatle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı. Son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte gece sessiz geçti. Ayrıca konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ateşkesi siyasi çözüme yönelik atılmış ilk adım olarak nitelendirirken, bu yolda daha çok adım atılması gerektiğini belirtti.



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