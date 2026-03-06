Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Finlandiya topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor

Rusya: Finlandiya topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor

13:336/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, topraklarında nükleer silah konuşlandırmayı planlayan Finlandiya'ya sert çıkarak, "Bizi tehdit ediyorsanız, gerekli önlemleri alırız" uyarısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, topraklarında nükleer silah konuşlandırmayı planlayan Finlandiya'ya sert çıkarak, "Bizi tehdit ediyorsanız, gerekli önlemleri alırız" uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın nükleer silahla ilgili açıklamalarının, Avrupa'da gerginliğin artmasına yol açtığını belirterek, "Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'ın, "ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek, nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu tür açıklamalar, Avrupa kıtasında gerginliğin artmasına yol açıyor. Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Peskov, Çin ve Hindistan'a petrol satışıyla ilgili verileri açıklamak istemediklerini söyleyerek, "Hindistan ve Çin ile enerji alanları dahil işbirliğimizi sürdürüyoruz. İran'daki savaş nedeniyle Rus enerji kaynaklarına talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Rusya, petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış gaz konusunda güvenilir bir tedarikçi. Rusya, anlaşmalar çerçevesinde sevkiyatları garanti ediyor." dedi.

"İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya ile Çin'in İran'a siyasi ve diğer açılarla yardımcı olduğunu açıkladı. Rusya, ne tür şekilde İran'a yardımcı oluyor? İran ve Rusya arasında askeri işbirliği var mı?" sorusuna Sözcü Peskov, "İran ile diyalog halindeyiz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz." yanıtını verdi.



#Çin
#finlandiya
#Hindistan
#İran
#nükleer silah
#Peskov
#petrol
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ 270 konut kura sonuçları isim listesi